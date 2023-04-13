4 nguyên liệu “Quốc dân” tẩy sạch vết ố trên thủy tinh, làm cốc trong veo, sáng bóng trong phút mốt

Mẹo vặt trong bếp 13/04/2023 14:12

Thủy tinh sau một thời gian sử dụng thường gặp những vết ố vàng, xỉn màu gây mất thẩm mỹ lại khó làm sạch bằng phương pháp thông thường. Đừng vội bỏ chúng đi mà hay áp dụng ngay những cách đơn giản, hiệu quả sau đây.

 

1. Nguyên nhân khiến ly cốc thủy tinh bị ố vàng

Do môi trường có độ ẩm cao, ly cốc không được khô sau khi rửa. Điều này khiến ly, cốc thủy tinh trở nên cũ kỹ hơn.Bạn sử dụng ly, cốc thủy tinh để uống thức uống có màu sắc đậm như trà, cà phê, rượu vang, các loại nước sinh tố ... điều này vô tình làm, ly, cốc thủy tinh xuất hiện những đốm vàng nếu không được tẩy rửa kỹ càng.

Nếu bạn không biết cách xử lý thì ly cao cấp cũng có thể gặp tình trạng ố vàng như thường.

4 nguyên liệu “Quốc dân” tẩy sạch vết ố trên thủy tinh, làm cốc trong veo, sáng bóng trong phút mốt - Ảnh 1
Ly thủy tinh sau một thời gian sử dụng thường gặp những vết ố vàng, xỉn màu gây mất thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet

2. Một số nguyên liệu có thể tẩy vết ố trên ly thủy tinh

* Sử dụng chanh

Chanh chứa axit tự nhiên có tác dụng tẩy rửa rất tốt trong việc tẩy trắng, làm mờ các vết ố bẩn. Bên cạnh đó, nước cốt chanh tươi còn có khả năng khử mùi vô cùng hiệu quả.

Dùng lát chanh cọ vào thành cốc và ngâm trong 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Công dụng chanh giúp bạn khử mùi triệt để trên ly thủy tinh và ly thủy tinh sạch bong như mới.

4 nguyên liệu “Quốc dân” tẩy sạch vết ố trên thủy tinh, làm cốc trong veo, sáng bóng trong phút mốt - Ảnh 2
Chanh chứa axit tự nhiên có tác dụng tẩy rửa rất tốt trong việc tẩy trắng - Ảnh minh họa: Internet

* Tẩy vết ố bằng dấm ăn

Với loại ly thủy tinh mỏng dùng để uống rượu trắng, bạn nên dùng dấm ăn để làm sạch ly. Chỉ cần đổ một lượng dấm vừa phải vào ly, tráng đều, ngâm khoảng 15 phút và sau đó rửa lại bằng nước ấm. Dấm ăn còn có tác dụng khử mùi trên ly rất hiệu quả.

* Dùng kem đánh răng

Kem đánh răng có chứa baking soda, peroxide và các enzyme giúp làm sạch và loại bỏ các vết ố, mảng bám trên bề mặt ly thủy tinh hiệu quả.

Cho một ít kem đánh răng vào trong ly thủy tinh. Dùng bàn chải đánh răng cọ rửa mọi ngóc ngách trong và ngoài ly. Rửa sạch ly với nước. Nhờ chất flour có trong kem đánh răng mà ly thủy tinh trắng sáng như mới khui hộp.

Có thể sử dụng như sau:

- Bước 1: Thoa kem đánh răng lên ly thủy tinh, đặc biệt là vị trí cần tẩy vết ố mờ.

- Bước 2: Dùng bàn chải mềm chà nhẹ theo hướng vòng tròn để loại bỏ vết ố mờ.

- Bước 3: Rửa sạch ly và lau khô bằng khăn mềm

Lưu ý: Kem đánh răng chỉ tẩy được vết ố nhẹ và không quá cứng đầu. Nếu vết ố quá nặng, bạn cần sử dụng phương pháp khác để tẩy chúng đi.

4 nguyên liệu “Quốc dân” tẩy sạch vết ố trên thủy tinh, làm cốc trong veo, sáng bóng trong phút mốt - Ảnh 3
Kem đánh răng có chứa baking soda, peroxide và các enzyme giúp làm sạch và loại bỏ các vết ố - Ảnh minh họa: Internet

* Bột baking soda

Cho một thìa cà phê baking soda vào ly. Thêm một tí xíu nước vào để hỗn hợp sền sệt. Dùng bàn chải đánh răng chà đều bột baking soda bên trong và bên ngoài ly. Rửa sạch ly với nước.

Baking soda có tính kiềm nhẹ, có khả năng làm sạch các vết bẩn, vết ố mờ trên bề mặt ly thủy tinh và tẩy trắng nó.

Cách tẩy vết ố mờ trên ly thủy tinh bằng baking soda như sau:

- Bước 1: Trộn một lượng bột soda với một lượng nước tạo thành một dung dịch sệt rồi thấm lên bề mặt thủy tinh, tập trung vào các vết ố mờ.

- Bước 2: Chà nhẹ và lăn miếng bông hoặc khăn mềm trên bề mặt ly thủy tinh trong khoảng 1-2 phút.

- Bước 3: Rửa sạch ly thủy tinh với nước và để khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.

4 nguyên liệu “Quốc dân” tẩy sạch vết ố trên thủy tinh, làm cốc trong veo, sáng bóng trong phút mốt - Ảnh 4
Baking soda có tính kiềm nhẹ, có khả năng làm sạch các vết bẩ - Ảnh minh họa: Internet

 

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