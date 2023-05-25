6 loại thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ và giải độc gan, không phải ai cũng biết

Chọn thực phẩm 25/05/2023 12:38

Những loại thực phẩm có trong gian bếp nhưng ít ai biết đến công dụng đáng ngờ đối với sức khỏe.

Gan là một cơ quan vô cùng quan trọng và phải chịu những áp lực vô cùng lớn trong cơ thể chúng ta. Để bảo vệ và hỗ trợ giải độc gan, hãy bổ sung những loại thực phẩm sau đây có ngay trong gian bếp.

Tỏi

Tỏi được coi là chất chống oxy hóa mạnh và hợp chất chống vi khuẩn quen thuộc trong mỗi căn bếp.

Tuy nhiên, rất ít người biết tỏi cũng chứa những hợp chất có thể sản sinh ra một số men gan có nhiệm vụ xả các độc tố có hại ra khỏi cơ thể người.

Trên thực tế, loại củ này còn chứa allicin giúp làm giảm tích tụ độc tố trong gan và cải thiện chức năng gan.

6 loại thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ và giải độc gan, không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina là một loại rau lá xanh rất được ưa chuộng vì chúng không chỉ là nguồn protein tốt nhất từ ​​thực vật mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng khác cho cơ thể.

Rau chứa vitamin, vitamin B1, kẽm, choline, protein, vitamin B6, vitamin K, sắt, magiê, folate, đồng và nhiều chất dinh dưỡng có lợi khác.

Những chất dinh dưỡng này có thể giúp trung hòa tất cả các loại chất độc hại trong gan như hóa chất, kim loại nặng...

6 loại thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ và giải độc gan, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà, đặc biệt là trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa. Các phân tử này kích hoạt và giải độc gan, do đó làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan (xơ hóa, nhiễm mỡ, viêm gan...). Ngoài ra, hàm lượng polyphenol, được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, giúp giảm mức lipid trong máu và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đó cũng là một chất chống ung thư tốt, đặc biệt có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan. Chúng tôi nhận thấy rằng ở những quốc gia tiêu thụ nhiều trà, số lượng các bệnh về gan thấp hơn, GS Marcellin cho biết.

6 loại thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ và giải độc gan, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng

Theo GS MarcellinCác loại trái cây màu đỏ, chẳng hạn như việt quất hoặc dâu tây, đặc biệt giàu vitamin C. Chúng sẽ có lợi cho việc cải thiện sức khỏe của gan và hoạt động chống lại quá trình oxy hóa tế bào, đặc biệt ở gan.

Tiêu thụ những loại trái cây này hàng ngày sẽ làm giảm nguy cơ viêm nhiễm và tổn thương tế bào gan. Vitamin C cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp glutathione, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, giải độc gan và chống lại các gốc tự do.

- Trái cây họ cam quýt cũng rất giàu vitamin C: Chanh (53mg vitamin C trên 100g), bưởi (42mg trên 100g), cam (40mg trên 100g), kiwi (93mg trên 100g), vải (71,5mg trên 100g).

- Các loại rau giàu vitamin C nhất: Ớt chuông vàng (184mg trên 100g), bông cải xanh (106mg trên 100g) và cải Brussels (103mg trên 100g).

6 loại thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ và giải độc gan, không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Quả mọng - Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Quả bơ có chứa một hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ăn quả bơ cũng là một cách giải độc gan vô cùng hiệu quả. Những dưỡng chất trong quả bơ giúp cơ thể sản xuất glutathione để giúp gan được làm sạch một cách hiệu quả nhất. 

6 loại thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ và giải độc gan, không phải ai cũng biết - Ảnh 5
Quả bơ - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc

Thay vì ăn những thực phẩm từ bột mì trắng, bạn hãy tiêu thụ các loại ngũ cốc nguyên hạt chẳng hạn như gạo lứt, lúa mì,… Những loại thực phẩm này có chứa rất nhiều chất vitamin B - được cho là “trợ thủ đắc lực” để thải độc gan một cách nhanh và hiệu quả hơn.

6 loại thực phẩm quen thuộc giúp bảo vệ và giải độc gan, không phải ai cũng biết - Ảnh 6
Ngũ cốc - Ảnh minh họa: Internet
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