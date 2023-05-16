Mách bạn 6 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa chứng rụng tóc

Trứng là một nguồn cung cấp protein và biotin, hai chất dinh dưỡng có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Tuy nhiên, biotin thiếu hụt không phổ biến nếu áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng. Có rất ít bằng chứng cho thấy những người khỏe mạnh được hưởng lợi từ việc tiêu thụ nhiều biotin hơn.

Ăn đầy đủ protein rất quan trọng cho sự phát triển của tóc vì các nang tóc được cấu tạo từ hầu hết là protein. Việc thiếu protein trong chế độ ăn đã được chứng minh là có thể dẫn đến rụng tóc. Biotin cần thiết để sản xuất một protein gọi là keratin. Tiêu thụ nhiều biotin hơn có thể giúp cải thiện sự phát triển của tóc ở những người bị thiếu hụt biotin.

Trứng - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina là một loại rau xanh lành mạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như folate, sắt và vitamin A và C, tất cả đều có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vitamin A giúp các tuyến da sản xuất bã nhờn, giúp dưỡng ẩm da đầu để giữ cho tóc khỏe. Một cốc (30g) rau bina cung cấp tới 54% nhu cầu vitamin A hàng ngày.

Rau bina cũng là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời, rất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Sắt giúp tế bào hồng cầu mang ôxy đi khắp cơ thể để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất của cơ thể và hỗ trợ tăng trưởng. Hơn nữa, thiếu sắt có liên quan đến rụng tóc.

Rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Cá

Cá có chứa a xít béo omega có thể giúp cải thiện sức khỏe của tóc. A xít omega-3 có thể giúp ngăn chặn việc sản xuất 5-alpha-reductase sản xuất ra hoóc môn có thể gây rụng tóc.

Bổ sung dầu cá thường được sử dụng để cải thiện chất lượng, độ bóng và sức mạnh của tóc.

Cá - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là một nguồn giàu chất sắt, đồng, kali, magiê và beta-carotene. Beta-carotene hỗ trợ sự phát triển của tế bào, ngăn ngừa tóc mỏng và thậm chí có thể làm giảm độ bạc của tóc.

Chúng cũng có đặc tính chống ô xy hóa, có thể giúp giảm rụng tóc do ứng suất ô xy hóa, theo Times of India.

Khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi

Có thể bạn ít ngờ tới, ổi lại là một loại trái cây giàu vitamin C. Do đó, loại trái cây này là một thực phẩm rất có lợi trong việc giúp cải thiện tình trạng rụng tóc. Một quả ổi nặng khoảng 55 g có thể cung cấp 125.6 mg vitamin C, tương đương 140 % nhu cầu khuyến nghị hằng ngày.

Vitamin C tham gia vào hai quá trình quan trọng là sản sinh ra collagen và sản sinh chất dầu bảo vệ tóc. Do đó, việc tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp da đầu khỏe mạnh và ngăn tóc khô, gãy, rụng. Khác với việc dùng viên uống bổ sung có thể gây các tác dụng phụ như ngộ độc vì nếu dùng quá liều, việc hấp thụ một dưỡng chất nào đó từ thực phẩm tự nhiên hầu như là không thể xảy ra. Vì thế, bạn không cần lo lắng khi ăn ổi nhé.

Loại trái cây tốt cho tóc rụng này còn chứa nhiều khoáng chất khác. Trong đó, hàm lượng đồng đáng kể có trong ổi giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, từ đó góp phần giúp cho tóc khỏe mạnh.

Quả ổi - Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bạn sẽ yêu loại quả này nếu biết đến những giá trị dinh dưỡng đặc biệt của nó. Ít có trái cây nào lại chứa hầu hết các nhóm chất dinh dưỡng từ vitamin, khoáng chất đến đạm và chất béo như bơ.

Ngoài 6/8 vitamin nhóm B đều có mặt trong quả bơ với hàm lượng đáng kể, đáp ứng từ 15% đến 42% nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày, bơ còn chứa nhiều vitamin C. Đặc biệt hơn, bơ là số ít trái cây giàu vitamin E, với hàm lượng vượt trội hơn cả xoài, kiwi, dâu tây, việt quất và ô liu.

Vitamin E là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp tóc và da đầu tránh được hư tổn do gốc tự do, tia cực tím và các bệnh lý về tóc. Vitamin E cũng giúp điều hòa dòng máu lưu thông đến chân tóc qua tác dụng hỗ trợ giãn mạch và ngăn ngừa huyết khối.

Ngoài ra, quả bơ còn giàu axit béo không bão hòa, 9 loại axit amin (thành phần tạo nên protein) mà cơ thể không tự tổng hợp được và chứa hàm lượng lớn hầu hết các khoáng chất thiết yếu.