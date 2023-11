6 loại thực phẩm tốt cho mắt không nên bỏ qua

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại quả chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin có tác dụng rất tốt đối với các mạch máu ở mắt. Khoa học đã chỉ ra rằng vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Loại vitamin này còn được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây khác như cải chíp, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vitamin C dễ bị phân hủy bởi nhiệt, do đó bạn nên lựa chọn các loại thực phẩm có thể ăn sống để tăng khả năng hấp thụ. Ớt chuông có màu sắc rực rỡ còn chứa các thành phần vitamin A và E, là thực phẩm tốt cho mắt cận.