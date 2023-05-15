6 loại thực phẩm tốt cho mắt không nên bỏ qua

Chọn thực phẩm 15/05/2023 15:41

Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Vì thế, mắt luôn cần được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt.

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại quả chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin có tác dụng rất tốt đối với các mạch máu ở mắt. Khoa học đã chỉ ra rằng vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Loại vitamin này còn được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây khác như cải chíp, súp lơ, đu đủ và dâu tây. Vitamin C dễ bị phân hủy bởi nhiệt, do đó bạn nên lựa chọn các loại thực phẩm có thể ăn sống để tăng khả năng hấp thụ. Ớt chuông có màu sắc rực rỡ còn chứa các thành phần vitamin A và E, là thực phẩm tốt cho mắt cận.

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Ớt chuông - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Võng mạc cần được duy trì khỏe mạnh bằng cách sử dụng 2 loại axit béo omega-3 là DHA và EPA. Những axit béo này được tìm thấy nhiều trong các loại cá giàu chất béo như cá hồi, cá ngừ, cá hồi vân. Omega-3 còn có tác dụng bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng (AMD) và tăng nhãn áp. Khẩu phần thức ăn thiếu loại axit béo này thường xuyên có thể dẫn đến khô mắt.

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Cá hồi Ảnh minh họa: Internet

Rau bina, rau xanh

Để cải thiện thị lực, phải thường xuyên ăn rau bina cùng với các loại rau xanh khác, như cải xoăn, các loại rau xanh. Trong rau bina có chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm vitamin A, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt.

Vitamin A giúp bảo vệ giác mạc, lutein bảo vệ mắt khỏi ánh sáng tia cực tím và zeaxanthin góp phần phát triển thị giác. Cách ăn rau bina tốt nhất là uống một cốc nước rau bina tươi xay vào mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng.

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Rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, tiền thân của vitamin A. Vitamin A ngăn ngừa mù đêm, giúp tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể.

Cà rốt cũng chứa lutein, giúp tăng mật độ sắc tố trong võng mạc (tế bào hình bầu dục màu vàng gần trung tâm của võng mạc). Điều này giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Cà rốt cũng giàu chất xơ và kali.

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Cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Trứng

Các loại trứng cung cấp cho chúng ta nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như protein. Bên cạnh đó, nó còn được biết đến như nguồn cung cấp carotenoid lutein và zeaxanthin dồi dào. Một chế độ ăn giàu carotenoid lutein và zeaxanthin sẽ giúp mắt bạn sáng hơn và khỏe hơn.

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Trứng - Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam chứa nhiều vitamin C vô cùng có lợi cho mắt. Vitamin C giúp nuôi dưỡng mạch máu mắt khỏe mạnh. Nó còn có thể giúp chống lại sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

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Cam - Ảnh minh họa: Internet
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