Điểm danh TOP 6 loại thực phẩm siêu tốt cho tim mạch

Quả bơ có chứa phytosterol giúp điều chỉnh lượng cholesterol xấu, các axit oleic và linoleic trong quả bơ cũng góp phần kiểm soát mức cholesterol tốt và các chất béo trung tính giúp bảo vệ tim.

Khoai lang rất giàu vitamin A, lycopene và carotenoid giúp cơ thể cân bằng lượng đường có trong máu và lượng chất xơ vô cùng dồi dào giúp giảm mỡ máu rất tốt. Ăn khoai lang mỗi ngày sẽ giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh huyết áp và tim mạch hiệu quả.

Khoai lang - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây khá phổ biến, chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa rất nhiều lycopen, giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư. Loại trái cây này cũng cung cấp citrulline, giúp cải thiện mạch máu và rất tốt cho người bị rối loạn cương dương và tiểu đường.

Dưa hấu - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua

Chúng ta đều biết sữa chua có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, trong đó có tim mạch. Sữa chua sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh viêm nha chu, do đó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trong sữa chua ít chất béo còn có nhiều chất chống oxy hóa mạnh, vitamin, chất xơ và các chất probiotic tốt cho đường tiêu hóa. Vì vậy, không có gì lạ khi nói sữa chua là một trong những thực phẩm tốt cho tim mạch mà bạn cần bổ sung ngay vào thực đơn.

Sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua nấu chín

Cà chua là loại quả có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene. Bổ sung cà chua một cách hợp lý sẽ giúp phòng ngừa hình thành những cục máu đông, tình trạng xơ vữa động mạch và làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Có thể chế biến cà chua thành các loại súp, nước sốt và kết hợp với những loại thực phẩm khác để có được giá trị dinh dưỡng tốt nhất.

Cà chua nấu chín - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Tác dụng của các loại đậu là giảm cholesterol, phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Một số loại đậu mà bạn nên bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày như đậu Hà Lan, đậu lăng,…