6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40

Chọn thực phẩm 12/05/2023 20:50

Dưới đây là 6 loại thực phẩm giúp giảm mỡ bụng cho phụ nữ trên 40.

Đối với nhiều phụ nữ trên 40 tuổi, để giảm mỡ bụng là điều khó khăn. Bởi sau 40, quá trình trao đổi chất bắt đầu chậm lại, nội tiết tố bắt đầu thay đổi và cơ thể trở nên ít phản ứng hơn với chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Tất cả những điều này khiến việc giảm mỡ bụng của phụ nữ trở nên khó khăn hơn.

6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40 - Ảnh 1
Đối với nhiều phụ nữ trên 40 tuổi, để giảm mỡ bụng là điều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina chứa nhiều chất dinh dưỡng và vitamin, đồng thời là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời giúp bạn no lâu mà không cần nhiều calo. Nhờ hàm lượng chất xơ cao giúp giữ lượng đường trong máu ổn định, từ đó có thể giúp giảm mỡ bụng.

6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40 - Ảnh 2
Rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Đậu nành là một nguồn protein nạc dồi dào, giúp bạn no lâu hơn. Chúng cũng chứa một lượng lớn chất xơ, giúp giữ lượng đường trong máu ổn định và giảm mỡ bụng.

6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40 - Ảnh 3
Đậu nành - Ảnh minh họa: Internet

Khổ qua

Khổ qua hay mướp đắng là một loại thực phẩm khá quen thuộc trong bữa cơm gia đình người Việt. Mặc dù có mùi vị đắng nhưng đây là một loại thảo dược rất tốt trong việc thanh nhiệt cơ thể, giải độc nhằm phòng ngừa các bệnh liên quan đến tiểu đường, huyết áp và tim mạch,... Đặc biệt, loại quả này còn có tác dụng rất tốt trong việc giảm mỡ bụng.

Bởi vì lượng calo trong khổ qua rất ít nhưng chất xơ lại khá nhiều nên người ăn sẽ có cảm giác no lâu và hạn chế được sự tích tụ của mỡ thừa. Do vậy, đây là thực phẩm giúp giảm mỡ bụng hiệu quả và rất thích hợp với những người đang ăn kiêng.

6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40 - Ảnh 4
Khổ qua - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Ngoài tác dụng giải nhiệt mùa hè ra thì dưa hấu còn có khả năng làm giảm mỡ bụng hiệu quả. Bởi vì, loại quả này có chứa lên đến 94% thành phần là nước và rất ít calo. Cho nên, chúng ta có thể ăn thoả thích mà không sợ bị béo. 

Theo nghiên cứu của đại học Kentucky tại Mỹ cho thấy, nếu chúng ta uống 2 ly nước ép dưa hấu mỗi ngày sẽ giúp làm giảm đi trọng lượng của cơ thể và đặc biệt là tan mỡ bụng rất tốt.

6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40 - Ảnh 5
Dưa hấu - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Đây là loại trái cây ưa thích của nhiều người, đặc biệt những người nào cần giảm cân cần ăn nhiều để no lâu và nhanh hơn. Táo tiêu hóa chậm mà. Thêm vào đó, lượng đường của táo sẽ giúp bạn no lâu. Thông thường, khi ăn 1 trái táo, do hàm lượng chất xơ khá cao nên cơ thể sẽ tốn 1 khoảng thời gian mới đói.

6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40 - Ảnh 6
Táo - Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Bưởi được em là 1 trong những loại thức ăn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả và được các nhà nghiên cứu khoa học chứng minh. Trong 1 cuộc nghiên cứu kéo dài 12 tuần trong 91 người bị béo phì, ăn 1/2 trái bưởi tươi trước mỗi bữa ăn đều giúp giảm tới 1.6kg. Chắc chắn hỏi ai thức ăn gì giảm cân giảm mỡ tốt thì 9/10 người sẽ nhanh chóng nói cho bạn biết rằng bưởi, nước ép bưởi. Hiển nhiên là nó tốt rồi.

6 loại thực phẩm giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ trên 40 - Ảnh 7
Bưởi - Ảnh minh họa: Internet
Điểm danh 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe chị em phụ nữ

Điểm danh 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe chị em phụ nữ

Phụ nữ nên dùng ít nhất một lần mỗi tuần 6 loại thực phẩm sau đây.

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