Điểm danh 6 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe chị em phụ nữ

Sữa chua được biết đến là một thực phẩm tốt cho sức khỏe . Một vài chuyên gia cho rằng bất kỳ sản phẩm sữa lên men nào đều chứa các loại men vi sinh có lợi cho sức khỏe và có khả năng bảo vệ bạn trước rất nhiều nguy cơ về sức khỏe. Có một số chuyên gia cho rằng sữa chua có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú.

Thời gian tốt nhất để thưởng thức một cốc sữa chua là vào buổi sáng, buổi trưa hoặc bữa ăn nhẹ trong ngày. Sữa chua chứa rất nhiều canxi có lợi cho xương mà phụ nữ cần phải bổ sung ở mọi lứa tuổi. Một cốc sữa chua có khoảng 448 mg canxi, nhiều hơn so với một ly sữa tách béo.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sữa chua làm giảm các vấn đề liên quan đến hội chứng ruột kích thích và rối loạn tiêu hóa và viêm – đây là hai tình trạng ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ nhiều hơn nam giới. Ngoài ra, sữa chua có thể giúp giảm nguy cơ loét dạ dày và nhiễm trùng âm đạo.

Một thành phần dinh dưỡng tuyệt vời của loại sữa chua ít béo này chính là các lợi khuẩn sống Lactobacillus acidophilus. Bạn nên kiểm tra nhãn của sữa chua trước khi mua. Một số loại sữa chua có thể chứa nhiều lợi khuẩn hơn so với loại khác. Bạn không nên cho thêm trái cây sấy khô hoặc loại hương liệu nào khác. Vì điều đó sẽ thêm vào đó quá nhiều đường, chuyên gia dinh dưỡng Somer nhắc nhở.

Sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Cá béo như: Cá Hồi, cá Mòi và cá Thu

Loại thực phẩm này cung cấp một số dinh dưỡng quý giá, đó là axit béo omega-3, và cụ thể là hai loại DHA (axit docosahexaenoic) và EPA (axit eicosapentaenoic).

Laurie Tansman nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng tại Mount cho biết, cá béo mập không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của màng tế bào trong cơ thể mà còn giúp bảo vệ chúng ta khỏi một số mối đe dọa sức khỏe quan trọng. Ví dụ, chúng giúp giảm một số nguy cơ sức khoẻ như bệnh tim, đột quỵ, tăng huyết áp, trầm cảm, đau khớp và một số bệnh liên quan đến viêm, bao gồm lupus và viêm khớp dạng thấp.

Trong khi nhiều loại thực phẩm - như quả óc chó, dầu hạt lanh và một số nhãn hiệu mayonnaise – quảng cáo rằng những loại thực phẩm này cũng cung cấp axit béo omega-3, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng dạng omega-3 là DHA hoặc EPA. Các loại thực phẩm như quả óc chó và dầu hạt lanh là một axit omega-3 được gọi là ALA - axit alpha-linolei. Để có thể mang lại những lợi ích về sức khỏe, nó đòi hỏi một quá trình trong cơ thể để chuyển đổi ALA thành DHA. Và quá trình chuyển đổi đó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố riêng lẻ.

Cá béo như: Cá Hồi, cá Mòi và cá Thu - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trong trà xanh có chứa catechin giúp tăng cường lưu lượng máu và kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Bên cạnh đó, trà xanh còn thúc đẩy hoạt động chuyển hóa chất béo thành năng lượng của gan và góp phần hỗ trợ giảm cân, đánh tan mỡ bụng khá hiệu quả.

Trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Loại rau này còn có tên gọi khác là rau chân vịt. Trong rau bina có chứa nhiều magie có tác dụng giảm viêm, tăng cường lưu thông máu và tăng cường sinh lý nữ rất hiệu quả. Bên cạnh đó, nó có thể giảm cảm giác thèm ăn vặt, giúp cải thiện tâm trạng của chị em.

Rau bina - Ảnh minh họa: Internet

Đậu

Đậu thực sự là kì diệu. Chúng chứa đầy protein và chất xơ, và chúng thậm chí có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú theo một số nghiên cứu. Đậu cũng có thể giữ cho trái tim khỏe mạnh, giảm cholesterol và tăng hấp thu các chất dinh dưỡng quan trọng như sắt và vitamin B. Nhiều phụ nữ bị thiếu cả hai chất dinh dưỡng này, vì vậy, thêm nhiều đậu vào chế độ ăn có lẽ là một cách tốt. Đậu cũng rất rẻ và và khá dễ nấu ăn; thêm chúng vào bữa ăn thay vì thịt hoặc các mặt hàng đắt tiền khác có thể giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền.

Các loại đậu - Ảnh minh họa: Internet

Bơ

Người ta nói rằng, “Một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa” - và điều này có lẽ đúng. Nhưng câu châm ngôn này cũng có thể được áp dụng cho quả bơ. Quả bơ cung cấp cho cơ thể chất béo lành mạnh giúp chống lại bệnh tim và các bệnh khác. Trên thực tế, có rất nhiều lý do bạn nên ăn nhiều chất béo, đặc biệt là các loại chất béo từ quả bơ. Chúng giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng khác, giảm cholesterol xấu và cung cấp một lượng folat tốt, khoáng chất mà nhiều phụ nữ đang thiếu. Nếu bạn có thai, hoặc dự định có thai, bạn cần folat. Nó giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh và các biến chứng khác trong thai kỳ.