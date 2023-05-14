Nên ăn gì để tốt cho tim mạch và huyết áp?

Chọn thực phẩm 14/05/2023 17:14

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên có lối sống khoa học và áp dụng chế độ ăn uống thật lành mạnh.

Dâu

Dâu có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, là một lựa chọn tuyệt vời cho những thực phẩm tốt cho tim mạch. Dâu làm tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL), do đó giúp làm hạ huyết áp. Ngoài ra, loại trái cây này chứa ít calo và chất béo ở mọi hình thức (tươi, sấy khô,…). Dâu còn chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp chuyển hóa chất béo thành năng lượng và thúc đẩy xương phát triển.

Theo một chuyên gia, bạn nên ăn dâu hàng ngày vì nó có thể chống lại quá trình oxy hóa và viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, dâu còn có polyphenol làm tăng mức oxit nitric, do đó giúp các mạch máu được mở rộng.

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Dâu - Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó

Được biết đến như một trong các thực phẩm tốt cho tim mạch với nhiều công dụng, quả óc chó còn giúp thúc đẩy các hoạt động của tim nhờ có axit béo omega-3 và các chất oxy hóa. Theo các chuyên gia, tiêu thụ khoảng 57g quả óc chó mỗi ngày sẽ giúp cải thiện mạch máu ở những người bị tiểu đường và giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nên ăn gì để tốt cho tim mạch và huyết áp? - Ảnh 2
Quả óc chó - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi đen

Tỏi đen rất giàu S-AllylCysteine - chất bảo vệ tim và giảm sự tích tụ của các mảng xơ vữa trong lòng động mạch.

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Tỏi đen - Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Yến mạch giúp làm giảm lượng cholesterol xấu, giảm mỡ máu, cung cấp lượng chất xơ hòa tan phong phú và rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật khác (kali, magie, kẽm, đồng, mangan, selen, axit pantothenic...).

Nên ăn gì để tốt cho tim mạch và huyết áp? - Ảnh 4
Yến mạch - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại hạt

Những loại hạt, nhất là hạt hạnh nhân, óc chó,… được nhiều người biết đến là những thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch. Trong các loại hạt này có chứa nhiều magie, axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa,… rất tốt cho sức khỏe. 

Nên ăn gì để tốt cho tim mạch và huyết áp? - Ảnh 5
Một số loại hạt - Ảnh minh họa: Internet

Trái cây tươi

Bạn nên ăn nhiều trái cây tươi vì nó có thể giúp bạn phòng ngừa bệnh tim mạch vô cùng hiệu quả. Trong các loại trái cây, đặc biệt là các loại quả mọng như mâm xôi, dâu tây, việt quất,… có chứa nhiều chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe tim mạch. 

Nên ăn gì để tốt cho tim mạch và huyết áp? - Ảnh 6
Trái cây tươi - Ảnh minh họa: Internet
Điểm danh TOP 6 loại thực phẩm siêu tốt cho tim mạch

Điểm danh TOP 6 loại thực phẩm siêu tốt cho tim mạch

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngoài chú ý đến chế độ tập luyện hàng ngày, bạn cần áp dụng một chế độ ăn lành mạnh.

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