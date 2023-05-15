Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho phổi

Chọn thực phẩm 15/05/2023 16:19

Bạn nên tham khảo 6 loại thực phẩm sau đây rất tốt cho phổi.

Củ dền

Củ dền có màu sắc rực rỡ chứa các hợp chất giúp tối ưu hóa chức năng của phổi. Củ dền rất giàu nitrat, một chất có lợi cho chức năng của phổi. Nitrat giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và tối ưu hóa quá trình hấp thụ oxy.

Các chất bổ sung từ củ dền được chứng minh là giúp cải thiện hoạt động thể chất và chức năng phổi ở những bệnh nhân mắc các bệnh về phổi, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp phổi.

Ngoài ra, lá củ dền chứa nhiều magie, kali, vitamin C và chất chống oxy hóa carotenoid. Những chất này đều rất cần thiết cho sức khỏe của phổi.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho phổi - Ảnh 1
Củ dền - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Nghiên cứu chỉ ra rằng thường xuyên ăn táo có thể cải thiện chức năng phổi. Táo có thể làm chậm quá trình suy giảm chức năng phổi ở những người hút thuốc. Ngoài ra, tiêu thụ 5 quả táo trở lên mỗi tuần có thể tăng cường sức khỏe phổi và làm giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ăn táo cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và ung thư phổi. Điều này có thể do nồng độ cao của chất chống oxy hóa trong táo, gồm flavonoid và vitamin C.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho phổi - Ảnh 2
 Táo - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ và gừng

Một nghiên cứu tại Mỹ (NCBI) cho thấy, lượng curcumin có trong nghệ có liên quan đến việc cải thiện chức năng phổi, đồng thời loại bỏ các tế bào ung thư. Ngoài ra, gừng và nghệ còn giúp loại bỏ chất nhầy trong phổi và có đặc tính chống viêm, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho phổi - Ảnh 3
Nghệ và gừng - Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải tím

Bắp cải tím là loại thực phẩm chứa dồi dào Anthocyanin, các sắc tố thực vật này có thể giúp ngăn chặn sự suy giảm của chức năng phổi.

Các món ăn với bắp cải tím chứa nhiều chất xơ, đây cũng là chất dinh dưỡng cần thiết giúp tăng cường sức khỏe cho lá phổi, nhất là đối với người có phổi bị tổn thương.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho phổi - Ảnh 4
Bắp cải tím - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Trong tỏi có chứa hàm lượng chất hoạt tính allicin với tác dụng giảm viêm, chống khuẩn tốt cho phổi. Cùng với đó, tỏi cũng có tính chất chống oxy hóa với khả năng loại bỏ các gốc tự do, phòng ngừa ung thư phổi hiệu quả. Do đó, nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe lá phổi hoặc giảm các triệu chứng hen có thể bổ sung loại gia vị này vào chế độ ăn hàng ngày.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho phổi - Ảnh 5
Tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu Omega-3

Omega-3 là một axit béo không no tốt cho sức khỏe mà bạn nên bổ sung mỗi ngày. Đối với sức khỏe của phổi, Omega-3 giúp giảm nhẹ các triệu chứng và cải thiện bệnh hen suyễn. Ngoài ra, axit béo này cũng giúp tăng cường hoạt động của tim mạch,cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường trí nhớ,…

Các loại thức ăn bổ phổi giàu Omega-3 trong thực đơn nên được ưu tiên như cá hồi, cá thu, các loại hạt (óc chó, hạnh nhân, hạt lanh,…), dầu oliu, hàu.

Có thể bạn chưa biết: 6 loại thực phẩm tốt cho phổi - Ảnh 6
Thực phẩm giàu Omega-3 - Ảnh minh họa: Internet
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