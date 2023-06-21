Ngô luộc là thực phẩm bổ dưỡng nhưng ít ai biết nó có 5 tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe, cần biết để tránh rước họa vào thân

Chọn thực phẩm 21/06/2023 03:51

Ngô luộc - Đồ ăn bổ dưỡng hay nguy hại tiềm ẩn? Tìm hiểu ngay 5 tác hại đáng ngại đối với sức khỏe để trách các rủi ro đáng tiếc.

Ngô (hay bắp) là một loại hạt ngũ cốc phổ biến trên khắp thế giới và đã được đưa vào các bữa ăn trong nhiều thế kỷ qua. Nó không chỉ là một loại rau mà còn được coi là một loại ngũ cốc nguyên hạt bổ dưỡng. Ngô là một loại thực phẩm rất giàu chất xơ, vitamin cũng như các loại khoáng chất.

Ngô luộc là một thực phẩm ưa thích của nhiều người vì vị ngọt thanh mát cùng những giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách ăn ngô đúng cách. Ngô đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể nên nhiều người lầm tưởng rằng ăn càng nhiều ngô càng tốt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 cách sử dụng ngô không đúng cách có thể biến nó từ thực phẩm bổ dưỡng thành "độc dược".

Chúng ta cần quan tâm đến vấn đề này để tránh rước họa vào thân và đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Cùng tìm hiểu và áp dụng những kiến thức trong bài viết để sử dụng ngô một cách an toàn và hiệu quả nhất.

Viêm loét đường tiêu hóa

Ngô luộc là thực phẩm bổ dưỡng nhưng ít ai biết nó có 5 tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe, cần biết để tránh rước họa vào thân - Ảnh 1
5 tác hại tìm ẩn của ngô luộc mà ít ai biết. Ảnh minh họa: Internet

Báo Lao động dẫn nguồn Baidu cho biết, những người có chức năng tiêu hóa kém không nên ăn ngô, vì ngô là loại hạt thô, sau khi ăn sẽ tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, thậm chí còn gây viêm loét, xuất huyết đường tiêu hóa.

Ngoài những người tiêu hóa kém không ăn được ngô thì những người bị xơ gan, giãn tĩnh mạch thực quản cũng không được ăn ngô.

Gây bệnh nứt da

Khi ăn quá nhiều ngô, bạn dễ bị nứt da ở tay chân, thậm chí khắp người. Nguyên nhân là ngô thiếu các axit amin như lysine, tryptophan và niacin – giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị nứt da.

Nếu bạn đang sử dụng ngô thay cơm ăn hàng ngày hãy chắc chắn rằng bạn đã bổ sung thêm vào chế độ ăn uống các thực phẩm giàu vitamin phòng chống nứt da.

Gây hại cho người già 

Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, chức năng tiêu hóa của người già sẽ kém dần đi, vì vậy tốt nhất là không nên ăn ngô, vì chất xơ trong ngô sẽ làm tăng gánh nặng cho đường ruột, dẫn đến khó tiêu hoặc táo bón.

Khiến bệnh tiểu đường trầm trọng thêm

Ăn nhiều ngô khiến lượng đường trong máu tăng cao, nguyên nhân là bắp chứa một hàm lượng carbohydrate cao, dẫn đến sự gia tăng lượng đường trong máu.

Do đó, bệnh nhân tiểu đường cần hạn chế ăn thực phẩm này.

Ngô luộc là thực phẩm bổ dưỡng nhưng ít ai biết nó có 5 tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe, cần biết để tránh rước họa vào thân - Ảnh 2
Biết được 5 tác hại này bạn sẽ tránh được những rủi ro đáng tiếc cho sức khỏe của mình. Ảnh minh họa: Internet

Kích hoạt bệnh tự miễn

Ngô có thể gây khó chịu cho niêm mạc ruột. Các protein trong ngô là gluten có thể làm xáo trộn hệ thống miễn dịch của bạn.

Ngoài ra, ngô có chỉ số đường huyết cao, dễ dàng chuyển đổi thành đường trong cơ thể, gây ra phản ứng insulin, làm tình trạng viêm thêm trầm trọng.

Đặc biệt bạn không nên ăn ngô sống vì có thể khiến bạn bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy...

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