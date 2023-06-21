Lá, cành non và nụ vối thường có mùi thơm dễ chịu đặc trưng. Do vậy, người dân thường đun nước vối hay trà vối để uống giải khát hàng ngày, tương tự như nước chè xanh.

Vối là một loại cây trồng phổ biến ở nước ta. Cây vối (tên khoa học là Cleistocalyx Operculatus) là loài thân gỗ. Với chiều cao trung bình khoảng 5-6m, cây vối có đường kính lên đến 50cm. Cuống lá vối dài từ 1-1,5cm, phiến lá vối dai và cứng. Hoa vối có màu lục nhạt, trắng gần như không cuống. Quả vối hình cầu hoặc hình trứng, đường kính từ 7-12mm khi chín có màu tím sẫm, có dịch.

Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe , việc sử dụng nước lá vối đúng cách còn giúp duy trì hệ thống gan thận khỏe mạnh, tránh được những hậu quả khó lường đối với sức khỏe của chúng ta.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, nhu cầu sử dụng các loại nước detox, nước trà, nước trái cây đã trở nên phổ biến. Trong đó, nước lá vối là một trong những lựa chọn được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, để có thể tận dụng tối đa công dụng của nước lá vối và tránh được các tác hại tiềm tàng, chúng ta cần lưu ý đến 4 điều quan trọng sau.

Không uống nước lá vối khi đang đói

Nước lá vối vốn có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa. Việc uống nước lá vối khi đang đói sẽ khiến nhu động ruột hoạt động tích cực hơn, gia tăng cảm giác thèm ăn, mệt mỏi, chóng mặt và mất năng lượng.

Những người không được uống nước vối

Người quá gầy hoặc sức khỏe suy nhược không nên uống nước vối, bởi nước vối có tính chất kiểm soát lượng đường trong máu, lại giúp giảm cân.

Phụ nữ có thai không nên uống nước vối quá đặc, quá nhiều vì ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, bài tiết.

Mọi người không nên uống nước vối ngay sau bữa ăn, vì điều này có thể ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa.

Trẻ em không nên uống nhiều nước vối.

Người đang mất ngủ, hay bị rối loạn giấc ngủ cũng không nên uống nhiều nước vối.

Người đang trong quá trình điều trị bệnh, đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu muốn uống nước lá vối.

Nước lá vối tuy tốt nhưng sẽ phản tác dụng nếu bạn uống theo 4 cách sau. Ảnh minh họa: Internet

Không uống nước vối để qua đêm

Uống nước lá vối trong ngày, không nên để nước lá vối qua đêm ở môi trường bên ngoài vì sẽ khiến cho nước vối bị thiu, gây đau bụng.

Ngoài ra, việc bảo quản lá vối khô cũng rất quan trọng. Bạn nên bảo quản lá vối ở những nơi khô thoáng tránh ánh nắng và cần cho vào túi buộc chặt không được để tiếp xúc với không khí vì dễ gây ra ẩm mốc.

Hạn chế uống nước lá vối tươi

Lá vối tươi rất ngái, có nhiều chất diệp lục, có tính kháng viêm, kháng khuẩn mạnh. Việc uống nước lá vối tươi quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng hao huyết, tiêu diệt các vi khuẩn có lợi. Bạn tốt nhất nên sử dụng lá vối khô và nụ vối khô.