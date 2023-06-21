Những mẹo vặt từ quả chanh mà đến cả cha ông ta cũng không biết, bạn thử một lần là cuộc sống liền thay đổi

Chanh là một trong những loại trái cây phổ biến nhất trên thế giới, và không chỉ là một nguồn cung cấp vitamin C quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Ngoài việc sử dụng trong thực phẩm và đồ uống, quả chanh còn có rất nhiều ứng dụng khác trong việc làm đẹp và giảm stress. Tuy nhiên, có rất nhiều mẹo vặt với quả chanh mà nhiều người không biết tới. Những mẹo vặt này không chỉ rất đơn giản, dễ thực hiện và tiết kiệm, mà còn rất hiệu quả. Hãy thử một lần và bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn! Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những mẹo vặt từ quả chanh để bạn có thể tận dụng tối đa các lợi ích của loại trái cây này.

Hãy quên đi những sản phẩm làm sạch bằng hóa chất dưới bồn rửa. Bạn có thể sử dụng một nguyên liệu từ tự nhiên có sức mạnh làm sạch mạnh mẽ ngay trong tủ lạnh: những quả chanh. Không chỉ đem lại những món giải khát, cocktail, gia vị không thể thiếu cho món chấm chua ngọt...chanh còn là một tác nhân làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cao.

Khi làm cá hay thái hành củ, bạn rất ngại bởi mùi của chúng sẽ bám vào tay. Không cần dùng các chất tẩy rửa, khử mùi, chúng rất dễ làm da tay của bạn bị ảnh hưởng, hãy dùng một miếng chanh xát lên tay, sau đó rửa sạch bằng nước, mùi hôi ở bàn tay sẽ hết.

Trẻ hóa làn da

Bước vào tuổi băm, da bỗng dưng xuất hiện nhiều nếp nhăn và vết chân chim. Đừng lo, cách làm đơn giản sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ những lo âu, phiền muộn và luôn gìn giữ được nét thanh xuân.

Cắt hai lát chanh và đặt vào trong một chiếc bát gỗ (Nếu là da nhờn thì nên dùng 4 lát chanh. Còn da da khô chỉ nên dùng một lát chanh). Tiếp đó cho một nửa thìa kem và một nửa thìa sữa vào trong bát. Sau đó cho chúng vào một chiếc chảo và đun nóng. Bắc ra khỏi bếp để nguội trong vòng 3 giờ.

Dùng tay chấm dung dịch và thoa lên mặt, mát xa và để trong vòng 20 phút, đợi cho đến khi hỗn hợp khô đi thì nhỏ thêm 1 vài giọt oliu. Cuối cùng rửa sạch mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng môi từ sản phẩm có chiết xuất từ chanh

Bạn không nên thoa trực tiếp nước chanh lên môi. Thay vào đó, có thể sử dụng son dưỡng môi, kem hoặc gel có chiết xuất từ ​​nước cốt chanh. Các loại mỹ phẩm có chiết xuất từ thành phần này​​ có khả năng làm sáng đôi môi một cách dịu nhẹ và lành tính.

Làm vật dụng kim loại sáng bóng trở lại

Chỉ cần 1/2 quả chanh thì những đồ vật kim loại từ đồng, thiếc sẽ sạch bóng và sáng loáng trở lại. Chanh có tính axit cao, dễ dàng làm mờ hay làm bong các lớp đen dưới nồi, giúp chúng dễ dàng bị xoá sạch mà không cần đến chất tẩy. Và thêm 1 mẹo nhỏ nữa, trước khi chà các loại xoong, nồi và thìa, bạn hãy nhúng miếng chanh vào muối, chúng sẽ loại bỏ những chất bẩn không nhìn thấy rõ ở đáy nồi và làm sáng bề mặt nồi.