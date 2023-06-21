Những mẹo vặt từ quả chanh mà đến cả cha ông ta cũng không biết, bạn thử một lần là cuộc sống liền thay đổi

Mẹo vặt trong bếp 21/06/2023 12:44

Những bí mật từ quả chanh đang chờ bạn khám phá, từ nấu ăn đến làm đẹp, những mẹo vặt độc đáo này sẽ khiến cuộc sống của bạn thay đổi hoàn toàn.

Hãy quên đi những sản phẩm làm sạch bằng hóa chất dưới bồn rửa. Bạn có thể sử dụng một nguyên liệu từ tự nhiên có sức mạnh làm sạch mạnh mẽ ngay trong tủ lạnh: những quả chanh. Không chỉ đem lại những món giải khát, cocktail, gia vị không thể thiếu cho món chấm chua ngọt...chanh còn là một tác nhân làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cao.

Chanh là một trong những loại trái cây phổ biến nhất trên thế giới, và không chỉ là một nguồn cung cấp vitamin C quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Ngoài việc sử dụng trong thực phẩm và đồ uống, quả chanh còn có rất nhiều ứng dụng khác trong việc làm đẹp và giảm stress. Tuy nhiên, có rất nhiều mẹo vặt với quả chanh mà nhiều người không biết tới. Những mẹo vặt này không chỉ rất đơn giản, dễ thực hiện và tiết kiệm, mà còn rất hiệu quả. Hãy thử một lần và bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn! Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những mẹo vặt từ quả chanh để bạn có thể tận dụng tối đa các lợi ích của loại trái cây này.

Những mẹo vặt từ quả chanh mà đến cả cha ông ta cũng không biết, bạn thử một lần là cuộc sống liền thay đổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi tanh hôi ở tay

Khi làm cá hay thái hành củ, bạn rất ngại bởi mùi của chúng sẽ bám vào tay. Không cần dùng các chất tẩy rửa, khử mùi, chúng rất dễ làm da tay của bạn bị ảnh hưởng, hãy dùng một miếng chanh xát lên tay, sau đó rửa sạch bằng nước, mùi hôi ở bàn tay sẽ hết.

Trẻ hóa làn da

Bước vào tuổi băm, da bỗng dưng xuất hiện nhiều nếp nhăn và vết chân chim. Đừng lo, cách làm đơn giản sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ những lo âu, phiền muộn và luôn gìn giữ được nét thanh xuân.

Cắt hai lát chanh và đặt vào trong một chiếc bát gỗ (Nếu là da nhờn thì nên dùng 4 lát chanh. Còn da da khô chỉ nên dùng một lát chanh). Tiếp đó cho một nửa thìa kem và một nửa thìa sữa vào trong bát. Sau đó cho chúng vào một chiếc chảo và đun nóng. Bắc ra khỏi bếp để nguội trong vòng 3 giờ.

Dùng tay chấm dung dịch và thoa lên mặt, mát xa và để trong vòng 20 phút, đợi cho đến khi hỗn hợp khô đi thì nhỏ thêm 1 vài giọt oliu. Cuối cùng rửa sạch mặt.

Những mẹo vặt từ quả chanh mà đến cả cha ông ta cũng không biết, bạn thử một lần là cuộc sống liền thay đổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng môi từ sản phẩm có chiết xuất từ chanh 

Bạn không nên thoa trực tiếp nước chanh lên môi. Thay vào đó, có thể sử dụng son dưỡng môi, kem hoặc gel có chiết xuất từ ​​nước cốt chanh. Các loại mỹ phẩm có chiết xuất từ thành phần này​​ có khả năng làm sáng đôi môi một cách dịu nhẹ và lành tính.

Làm vật dụng kim loại sáng bóng trở lại

Chỉ cần 1/2 quả chanh thì những đồ vật kim loại từ đồng, thiếc sẽ sạch bóng và sáng loáng trở lại. Chanh có tính axit cao, dễ dàng làm mờ hay làm bong các lớp đen dưới nồi, giúp chúng dễ dàng bị xoá sạch mà không cần đến chất tẩy. Và thêm 1 mẹo nhỏ nữa, trước khi chà các loại xoong, nồi và thìa, bạn hãy nhúng miếng chanh vào muối, chúng sẽ loại bỏ những chất bẩn không nhìn thấy rõ ở đáy nồi và làm sáng bề mặt nồi.

Những mẹo cực hay từ gạo, nếu không biết uổng cả đời

Những mẹo cực hay từ gạo, nếu không biết uổng cả đời

Chỉ cần một chút biến tấu, gạo sẽ trở thành nguyên liệu vô cùng đa dạng và hữu ích trong bếp nhà bạn. Những mẹo cực hay từ gạo sau đây sẽ rất tiện ich trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo từ chanh mẹo vặt trong bếp mẹo vặt gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 29 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 29 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 59 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?