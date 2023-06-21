Thực hư việc sử dụng lá ổi có thể giúp cho bạn khỏe mạnh sống lâu, trường thọ trăm tuổi, đẹp dáng đẹp da?

Trong lá ổi có nhiều hoạt chất berbagia có khả năng kháng khuẩn, làm săn niêm mạc và cầm tiêu chảy hiệu quả. Ngoài ra nghiên cứu dược lý cũng cho thấy dịch chiết từ các bộ phận của cây ổi như búp non, lá non, vỏ rễ, vỏ thân... đều đem lại những ích lợi tuyệt vời cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng của lá ổi trong điều trị bệnh.

Hầu như mọi người đều biết đến quả ổi là loại hoa quả giàu vitamin và chất xơ, tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá ổi cũng là một vị thuốc trong Đông y, giúp chữa một số bệnh rất hiệu quả.

Những thông tin này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, nhưng liệu thông tin này có đúng sự thật hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thực hư về việc sử dụng lá ổi trong bài viết này.

Lá ổi từ lâu đã được biết đến là một loại thảo dược có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, gần đây, có nhiều thông tin lan truyền về việc sử dụng lá ổi có khả năng giúp cho bạn khỏe mạnh, sống lâu và hỗ trợ giảm cân.

Lá ổi đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà nhiều người không biết. Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Một trong những lợi ích chính của lá ổi đối với sức khỏe và làm đẹp chính là giúp giảm cân nhanh chóng. Khi bạn uống nước lá ổi xay cùng với hoa quả khác sẽ giúp ngăn ngừa tinh bột nạp vào cơ thể và chuyển hóa thành đường, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Do vậy, để có một cơ thể thon gọn và đẹp dáng, các chị em nên thường xuyên uống nước ép từ lá ổi.

Bảo vệ tim mạch

Lá ổi có lợi cho tim mạch nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, bao gồm các flavonoid và axit phenolic. Những chất này có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, lá ổi cũng có khả năng giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch, huyết áp cao, cục máu đông và nhồi máu cơ tim.

Nhiều nhà khoa học tin rằng hàm lượng dồi dào các chất chống oxy hóa, chất xơ hòa tan và kali bên trong lá ổi có thể cải thiện sức khỏe tim và mạch máu. Các nghiên cứu đã chứng minh tác dụng bảo vệ tim mạch của lá ổi gồm có:

Nghiên cứu cho thấy đặc tính chống oxy hóa của chiết xuất lá ổi sẽ giúp ngăn chặn tổn thương bởi các gốc tự do ở tim mạch.

Thử nghiệm lâm sàng cho biết chiết xuất từ ​​nước lá ổi có đặc tính hạ đường huyết và hạ huyết áp. Đó là nhờ vào công dụng giảm cholesterol LDL “xấu” và tăng cholesterol HDL “tốt” của lá ổi.

Sử dụng lá ổi đúng cách có thể khiến cho sức khỏe của bạn được cải thiện rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Chống béo phì

Chiết xuất từ ​​lá ổi có thể giúp giảm cân vì nó ngăn chặn tinh bột phức chuyển thành đường. Tăng cân xảy ra khi đường được gan chuyển hóa và được chuyển thành mỡ, sau đó được tiết vào máu.

Giảm cholesterol

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition and Metabolism, uống chiết xuất ​​lá ổi trong nhiều tháng có thể giúp giảm cholesterol xấu và triglyceride mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào.

Tăng cường sức khỏe cho da và tóc

Lá ổi rất tốt cho da vì nó có thể giúp loại bỏ mụn trứng cá, làm sáng các vết thâm và xóa nếp nhăn. Lá ổi cũng có lợi cho sự phát triển của tóc.