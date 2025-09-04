Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như 'thuốc quý' siêu bổ dưỡng giá cực rẻ

Dinh dưỡng 04/09/2025 04:00

inh giới là loại rau thơm quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình, loại rau này cũng mang lại nhiều tác dụng với sức khoẻ.

Rau kinh giới là một loại thảo mộc thuộc họ Hoa môi (Lamiaceae), là một loại rau thơm và cây thuốc. Con người đã sử dụng rau kinh giới trong hàng ngàn năm để thêm hương vị cho các món ăn và điều trị các vấn đề sức khỏe.

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như 'thuốc quý' siêu bổ dưỡng giá cực rẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau kinh giới rất giàu chất chống oxy hóa như carvacrol và thymol, đây là những hợp chất giúp chống lại các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do. Sự tích tụ của các gốc tự do trong bất kỳ khu vực nào của cơ thể có thể dẫn đến các bệnh lý mãn tính như bệnh tim, ung thư. Khi kết hợp rau kinh giới với các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa cao khác như trái cây và rau có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng và làn da.

Công dụng của rau kinh giới 

Giảm viêm, giảm đau hiệu quả

Với khả năng chống viêm mạnh mẽ, rau kinh giới được xem là một "vị thuốc" tự nhiên giúp giảm đau và sưng tấy. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu kinh giới có thể làm giảm các dấu hiệu viêm nhiễm trong cơ thể. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người mắc các bệnh viêm khớp, đau cơ hoặc các tình trạng viêm mãn tính.

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như 'thuốc quý' siêu bổ dưỡng giá cực rẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Rau kinh giới chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong kinh giới còn giúp bảo vệ tim mạch bằng cách giảm cholesterol xấu (LDL) và ngăn ngừa quá trình oxy hóa lipid, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim.

Kháng ung thư tiềm năng

Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu, nhưng một số nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra rằng các hợp chất trong rau kinh giới có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư. Đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm của nó được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào và ngăn ngừa hình thành khối u.

Hỗ trợ giảm cân

Với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, rau kinh giới là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Hơn nữa, khả năng hỗ trợ tiêu hóa của kinh giới cũng góp phần vào quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Rau kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn được ví như 'thuốc quý' siêu bổ dưỡng giá cực rẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng rau kinh giới

Rau kinh giới mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào cũng có hiệu quả, mỗi người có cơ địa khác nhau, điều này làm cho tác dụng của rau kinh giới lên mỗi người là khác nhau:

Một số người mẫn cảm với các thành phần có trong rau kinh giới, nên khi sử dụng để điều trị các triệu chứng viêm, trị mụn hoặc chăm sóc da có thể gặp phản ứng như: Ngứa, sưng, đỏ da hoặc bị mụn trầm trọng hơn.

Không nên lạm dụng và ăn rau kinh giới quá liều lượng. Bạn chỉ nên dùng 5 - 10g ở dạng phơi khô và từ 15 - 30g dạng tươi mỗi ngày.

Tránh không dùng cho những người bị nhọt chảy mủ, trẻ em bị sởi, đổ mồ hôi nhiều, những người đang bị nhiệt trong người cao...

Một số thực phẩm không nên ăn cùng với rau kinh giới như: Cá lóc, thịt lừa và cua biển,...

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Mồng tơi là loại rau xanh quen thuộc trong mỗi bữa ăn gia đình Việt, ẩn chứa vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Không chỉ dễ trồng, dễ chế biến, mồng tơi còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

