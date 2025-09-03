Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 03/09/2025 05:00

Mồng tơi là loại rau xanh quen thuộc trong mỗi bữa ăn gia đình Việt, ẩn chứa vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Không chỉ dễ trồng, dễ chế biến, mồng tơi còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Rau mồng tơi là một loại rau xanh phổ biến ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là Đông Nam Á. Loại rau này không chỉ được sử dụng trong ẩm thực mà còn có giá trị dược liệu nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao. Cụ thể, trong rau mồng tơi chứa các dưỡng chất như vitamin A, C, vitamin K, canxi, magie, sắt và kali, cùng với chất chống oxy hóa như beta-carotene và lutein.

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng giàu chất xơ và cung cấp một số axit amin thiết yếu như leucine và lysine. Đặc biệt, rau mồng tơi có hoạt tính chống viêm và kháng khuẩn, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch tốt cho sức khoẻ.

Công dụng của rau mồng tơi đối với sức khỏe 

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quả: Nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào, rau mồng tơi là "vị cứu tinh" cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân, từ đó phòng ngừa và cải thiện tình trạng táo bón cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn đang gặp vấn đề về tiêu hóa, một bát canh mồng tơi sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể: Trong những ngày hè nóng bức, oi ả, mồng tơi là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn để giải nhiệt. Tính mát của rau giúp làm dịu cơ thể, giảm cảm giác nóng trong người, rôm sảy, mụn nhọt. Hơn nữa, các hoạt chất trong mồng tơi còn hỗ trợ gan và thận trong quá trình đào thải độc tố, giúp cơ thể luôn sạch sẽ và khỏe mạnh từ bên trong.

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực: Không chỉ cà rốt, mồng tơi cũng rất tốt cho đôi mắt của bạn. Rau chứa nhiều vitamin A (dưới dạng beta-carotene) và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt khỏi tác động của gốc tự do, cải thiện thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt như khô mắt, quáng gà.

Đẹp da, chống lão hóa: Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như vitamin C, vitamin E và các carotenoid trong rau mồng tơi đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương. Ăn mồng tơi thường xuyên giúp làn da trở nên mịn màng, tươi sáng hơn và chậm quá trình lão hóa.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng chất xơ và kali trong mồng tơi có lợi cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ hỗ trợ giảm cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc thường xuyên bổ sung mồng tơi vào chế độ ăn uống làm phong phú thêm bữa ăn, và đó chiến lược đơn giản, hiệu quả để bảo vệ trái tim của bạn khỏi những rủi ro tiềm ẩn.

Ai nên hạn chế ăn rau mồng tơi

Mặc dù rau mồng tơi có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên bạn nên hạn chế hoặc kiêng dùng rau mồng tơi nếu bạn đang gặp các vấn đề như sỏi thận, tiêu chảy, lạnh bụng đi ngoài, đau dạ dày, cơ địa hàn, bệnh gút hoặc axit uric máu cao.

Đây là loại rau chỉ vài nghìn một bó ăn vào bổ đủ đường nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên kết hợp mồng tơi chung với các thực phẩm có nguồn gốc động vật để giảm bớt tính lạnh của dược liệu. Khi nấu loại rau này không nên nấu quá lâu, tránh làm mất đi các dưỡng chất tốt có trong rau mồng tơi.

