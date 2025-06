Rau mồng tơi đang mùa nhưng ăn bao nhiêu thì tốt? 5 nhóm người không nên ăn

Mồng tơi, còn được biết đến với tên gọi khác là mùng tơi, có thân dạng leo, dài khoảng 1,5 - 2m và thường tồn tại từ 1 - 2 năm. Lá mồng tơi mọc đơn lẻ, có cuống, có hình dáng mẫu mực, phiến lá hình trứng với đỉnh lá nhọn, phần gần cuống thuôn hẹp hoặc có một ít co lại, chiều dài từ 3 - 12cm và chiều rộng từ 2 - 6cm. Cụm hoa mồng tơi hình bông nở ở kẽ lá, có kích thước nhỏ, màu trắng hoặc hồng nhạt.

Trước khi tìm hiểu rau mồng tơi có tác dụng gì, hãy cùng xem thành phần hóa học có trong rau. Mồng tơi chứa nhiều loại dưỡng chất quan trọng như vitamin A, vitamin B9 (acid folic), vitamin C, canxi, magie, sắt, cùng với một số hợp chất chống oxy hóa, chất saponin và các axit amin thiết yếu như arginin, isoleucine, leucine, lysine, tryptophan.

Lượng vitamin C có trong lá mồng tơi cao hơn gấp 3 lần so với rau cải, và lượng vitamin A cũng cao hơn gấp 1,5 lần so với rau xoăn (kale). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau mồng tơi có khả năng kháng ung thư, chống oxy hóa và chống viêm, một phần nhờ có chất beta sitosterol.