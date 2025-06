TP.HCM bắt đầu đợt mưa dông lớn diện rộng, cảnh báo gió giật cấp 8 ở Nam Bộ

Theo đó, hình thế gây mưa dông ở TP HCM được xác định do rãnh thấp có trục ở vào khoảng 24-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Mây dông dày đặc ở Nam Bộ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh Hậu Giang (TP Vị Thanh, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Châu Thành A); Bến Tre (Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại); Trà Vinh (Châu Thành, Cầu Ngang); Kiên Giang (Giồng Riềng, Hòn Đất, Tân Hiệp, Kiên Lương, TP Hà Tiên, Giang Thành); TP Cần Thơ (Phong Điền, Trường Xuân, Thới Lai, Đông Thuận, Thới Tân, Ô Môn, Bình Thủy, Cờ Đỏ, Thạnh Phú, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Thạnh Lộc, Thạnh An, Thạnh Lợi), Vĩnh Long (thị xã Bình Minh, Đông Bình, Bình Minh, Tam Bình, Bình Tân);

Tỉnh Đồng Tháp (Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, TP Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng); An Giang (Thoại Sơn, Tri Tôn, Châu Thành, Chợ Mới, Châu Phú, Phú Tân, TP Châu Đốc, thị xã Tân Châu, An Phú); Long An (Tân Thạnh, Tân Hưng).

Ngoài ra, mây dông đang phát triển rất mạnh trên khu vực tỉnh Long An, bay theo hướng Tây Nam về phía TP.HCM.