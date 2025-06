Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ việc một người nhà bệnh nhân hành hung nữ nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, phường Nghi Phú, thành phố Vinh.

Hồ sơ vụ việc ban đầu được Công an phường Nghi Phú xử lý, chuyển cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra theo thẩm quyền.