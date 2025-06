Theo các bác sĩ, dị vật được phát hiện ở vị trí rất hiếm gặp, thường không được nghĩ đến trong các trường hợp nôn ói kéo dài ở trẻ nhỏ. Do triệu chứng không đặc hiệu và dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa hoặc tiết niệu.

Ngay sau khi xác định được nguyên nhân, bệnh nhi được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, bác sĩ Lê Thị Hiếu trực tiếp thăm khám và lấy dị vật ra khỏi âm đạo cho bé một cách an toàn. May mắn, nhờ phát hiện và can thiệp kịp thời, sức khỏe của bé đã ổn định, không ghi nhận biến chứng nặng.

Dị vật là chiếc kẹp tóc được các bác sĩ lấy ra từ âm đạo của bé gái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, thời gian gần đây Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và các cơ sở nhi, sản khoa tiếp nhận nhiều ca bé gái từ 3-8 tuổi nhét dị vật vào vùng kín như mảnh chiếu trúc, cục pin, mảnh bông gòn, nút áo... Có trường hợp vùng kín bị chảy máu, tiết dịch, có mùi bất thường.

Các bác sĩ khuyến cáo các bé thường tự mình tìm hiểu thế giới xung quanh và tò mò về cơ thể. Phụ huynh khi chăm sóc vùng kín em bé cần vệ sinh hàng ngày, dạy bé không được đưa bất kỳ vật gì vào trong âm đạo.

Gia đình nên chú ý đến những vật nhỏ không để gần tầm tay trẻ, bé rất dễ nhét vào các lỗ tự nhiên như mũi, tai, âm đạo. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như vùng kín của bé ra khí hư, có mùi khó chịu, ra máu, cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ sử dụng dung dịch vệ sinh người lớn, phải đưa bé đến viện khám ngay.

Nếu để lâu, những dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm, chảy máu âm đạo kéo dài ở trẻ, đôi khi gây nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng chức năng sinh sản về sau.