Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 13h20 ngày 3/6, tại ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành. Thông tin ban đầu cho biết do mưa dông lớn khiến bức tường rào xây bằng bê tông cao khoảng 4m cùng cột trụ bức tường cao khoảng 8m của một công ty nằm kề bên nhà bà L. (58 tuổi) ngã đổ về phía nhà của bà.

Hiện trường vụ sập tường khiến bà L. và cháu ngoại chết tại chỗ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Lao Động, “Đại gia đình” 10 người lớn và 3 đứa cháu nhỏ sống chật chội trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2. Để có thêm diện tích sinh hoạt, họ phải che thêm mái tol tạm bợ, cũng là nơi chăn nuôi gà. Một cơn gió lốc, bức tường đổ sập, gia đình công nhân nghèo chìm trong tang thương.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Võ Văn Đội (60 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) kể: Đầu giờ chiều ngày 2.6, ông đi làm công ở 1 công ty gần nhà, hầu hết vợ chồng các con ông cũng đều đi làm từ sáng. Ở nhà chỉ còn vợ ông (bà Lê Mỹ Lệ, 58 tuổi) và con dâu thứ hai (chị Trần Thị Hồng Nhung, 32 tuổi) và 3 đứa cháu.

Vợ chồng ông Đội có 5 người con, đều đã lập gia đình, chỉ có vợ chồng một đứa ở xa, còn lại 8 người con, dâu, rể cùng với con nhỏ ở chung với vợ chồng ông. Nhà nghèo, ít đất sản xuất nên ông và các con đều đi làm công nhân ở các doanh nghiệp trong vùng. Bà Lệ ở nhà nội trợ và trông coi các cháu. Chiều hôm ấy, cô dâu thứ hai ra ca nên ở nhà phụ mẹ chuyện nhà.

Đang làm công cách nhà không xa, bất ngờ ông Đội nghe tiếng giông gió rợn người báo trước cơn mưa lớn, rồi một tiếng “rầm” như thể nhà sập. Cảm thấy lo, ông Đội chạy vội về nhà, trước mắt ông một cảnh tượng hãi hùng: Hai bức tường song song dài hàng chục mét, cao khoảng 4 mét của nhà hàng xóm, sát nhà ông, đã đổ sập. Căn nhà cấp 4 của ông còn nguyên, nhưng mái nhà tạm (vừa để ở vừa nuôi gà) bị bức tường ngã đè sập một phần.

Không thấy vợ và đứa con dâu đâu, ông Đội cùng những người hàng xóm dỡ mái tol bị sập tìm, thấy chị Hồng Nhung bị cây đè nằm bất tỉnh dưới đất, nạn nhân được đưa đi cấp cứu bệnh viện huyện, rồi được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM do chấn thương rất nặng.

Mọi người tìm hồi lâu mà vẫn không thấy bà Lệ và đứa cháu ngoại 1 tuổi tên Lâm Duy Khải (con của người con gái thứ năm). Mãi hồi lâu mới có người phát hiện 1 bàn tay nhỏ ló ra dưới tấm tường đổ sập trên mảnh sân nhỏ bên hiên nhà. Bà Lệ chết trong tư thế bế đứa cháu ngoại đi lấy quần áo ngoài sân khi trời sắp mưa. Đàn gà hàng trăm con cũng chịu chung số phận khi mái nhà đổ sập.

Vợ chồng chị Võ Thị Cẩm Nhung – anh Võ Văn Phương đang đi làm thì nhận được tin dữ. Đứa con đầu lòng của họ ra đời cách đây 1 năm là niềm hạnh phúc lớn, thôi thúc anh chị cố gắng làm việc thật chăm chỉ, tích lũy để sau này có thể tạo mái ấm cho riêng mình. Nhưng niềm hạnh phúc ấy đã sụp đổ với đôi vợ chồng công nhân trẻ sau cú đổ sập của bức tường.

Nhiều người đến viếng, chia buồn với gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Lao Động

Hai bức tường bị đổ sập thuộc công trình xây dựng nhà kho của hộ kề bên, công trình đang xây dựng dở dang, cột và tường đã gần hoàn thành, chưa lợp mái.

Chiều 2/6 và cả ngày 3/6 vùng Cần Giuộc trời mưa rỉ rả kéo dài. Ngôi nhà nhỏ của ông Đội chỉ đủ chỗ đặt 2 chiếc quan tài, 1 lớn 1 bé. Khách đến viếng phải ngồi ở mái che tạm ngoài sân, nước mưa ướt sũng. Đến chiều 3.6, hiện trường vẫn chưa dọn xong, địa phương tiếp tục giúp gia đình thu dọn phần nhà bị sập. Bờ đất nhỏ từ Đường tỉnh 830 dắt vào nhà dài khoảng 300m đang được lực lượng của xã Thuận Thành gia cố, phát quang giúp người vào viếng thuận lợi, rồi di quan cũng dễ dàng hơn. Mặc cho trời mưa, đường lầy lội, rất nhiều người đến thăm viếng đám tang, trong đó có nhiều đoàn mặc đồng phục công nhân nơi những người thân trong gia đình đang làm việc. Chính quyền xã Thuận Thành cử lực lượng sẵn sàng giúp gia đình trong những ngày tang.

Trưa 3/6, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh Long An đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân. Cùng đi có Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - ông Nguyễn Anh Đức. Tại nhà người bị nạn, ông Phạm Tấn Hòa đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân; động viên gia đình nén nỗi đau thương, mất mát, tập trung lo tang lễ chu đáo cho người thân; đồng thời trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn trước mắt và ổn định cuộc sống. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An cũng cho biết, ngày mai 4/6, tổ chức Công đoàn sẽ đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn với gia đình người lao động bị nạn.