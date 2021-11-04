Công ty của mỹ nam vướng ồn ào tình ái chấn động dính 'hạn mặn' khó đỡ

Vụ ồn ào liên quan đến mỹ nam hàng đầu CBiz vẫn chưa hết "nóng" khi hashtag "Công ty quản lý của Ngô Diệc Phàm bị Vatti kiện vì vi phạm hợp đồng" hôm 2/11 gây xôn xao trên Weibo với hơn 590 triệu lượt xem. Các tài liệu về vụ kiện được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nguyên đơn là Vatti - một công ty Trung Quốc sản xuất thiết bị nhà bếp, bị đơn là Công ty Truyền thông Văn hóa Fanshi Bắc Kinh và hai công ty truyền thông khác. Vụ tranh chấp sẽ được xét xử vào ngày 22/11.

Ngô Diệc Phàm dính lùm xùm hiếp dâm chấn động CBiz

Trước đó, khi Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi can Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm vào tối ngày 16/8, các luật sư cũng đã nhanh chóng có bài viết giải thích và nêu rõ mức án tù mà Ngô Diệc Phàm rất có thể sẽ phải đối mặt. Luật sư Lưu Tường cho hay, về tội hiếp dâm, mức án cơ bản sẽ là từ 3-10 năm. Nếu có 5 tình tiết tăng nặng tội, nghi can có thể bị phạt tù trên 10 năm hoặc tù chung thân, thậm chí là tử hình.