Công ty của mỹ nam vướng ồn ào tình ái chấn động dính 'hạn mặn' khó đỡ

Sau khi Ngô Diệc Phàm gặp 'sao quả tạ' thì công ty của mỹ nam cũng dính 'đại hạn'.
- Ngô Diệc Phàm có thể đối mặt với án tử hình, chung thân?
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Vụ ồn ào liên quan đến mỹ nam hàng đầu CBiz vẫn chưa hết "nóng" khi hashtag "Công ty quản lý của Ngô Diệc Phàm bị Vatti kiện vì vi phạm hợp đồng" hôm 2/11 gây xôn xao trên Weibo với hơn 590 triệu lượt xem. Các tài liệu về vụ kiện được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nguyên đơn là Vatti - một công ty Trung Quốc sản xuất thiết bị nhà bếp, bị đơn là Công ty Truyền thông Văn hóa Fanshi Bắc Kinh và hai công ty truyền thông khác. Vụ tranh chấp sẽ được xét xử vào ngày 22/11.
Trước đó, khi Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi can Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp dâm vào tối ngày 16/8, các luật sư cũng đã nhanh chóng có bài viết giải thích và nêu rõ mức án tù mà Ngô Diệc Phàm rất có thể sẽ phải đối mặt. Luật sư Lưu Tường cho hay, về tội hiếp dâm, mức án cơ bản sẽ là từ 3-10 năm. Nếu có 5 tình tiết tăng nặng tội, nghi can có thể bị phạt tù trên 10 năm hoặc tù chung thân, thậm chí là tử hình.
Riêng trang Sohu cũng đã nhanh chóng kết nối với luật sư Dịch Thắng Hoa để thông tin về vụ việc trên cho khán giả được theo dõi. Luật sư Dịch chia sẻ rằng bắt giữ là biện pháp hình sự bắt buộc, được áp dụng bởi cơ quan điều tra và được viện kiểm sát phê chuẩn. Nếu nghi can bị bắt, điều đó có nghĩa phía cơ quan chuyên trách đã có bằng chứng chắc chắn rằng bị cáo đã cấu thành tội phạm, không đáp ứng đủ các điều kiện để được tại ngoại chờ xét xử.
Ngô Diệc Phàm bị tạm giam từ ngày 29/7 vừa rồi và tới 31/7, thông tin ngôi sao nổi tiếng bị tạm giam được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Ngôi sao 9x bị nghi có hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và sử dụng chất cấm. Trong số các nạn nhân của Ngô Diệc Phàm có trẻ mới 14 tuổi.
Hiện, sau khi Ngô Diệc Phàm bị tạm giam, hàng loạt nền tảng trực tuyến đã gỡ bỏ các sản phẩm liên quan tới cựu thành viên EXO, chỉ còn cập nhật thông tin về tình hình điều tra.
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