Diện váy xẻ sâu hun hút, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến các chàng xao xuyến, thu hút mọi ánh nhìn nhờ một 'bảo bối'

Diện thiết kế xẻ sâu, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc 'chim sa, cá lặn', leo top hot search trong 'một nốt nhạc'.

Địch Lệ Nhiệt Ba không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ showbiz Trung Quốc. Cô là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ của Dương Mịch. Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa... Mới đây, mỹ nhân Tân Cương lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội và nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm khi cô xuất hiện tại một sự kiện. Vẫn với nhan sắc kiều diễm ngày nào nhưng ấn tượng hơn khi cô nàng diện chiếc váy dạ hội màu đỏ cúp ngực khoe vòng 1 hững hờ. Thiết kế ren dạng corset ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chiếc váy gây bão của mỹ nhân Chắc hẳn nàng mỹ nhân Tân Cương cũng ý thức được bản thân vô cùng xinh đẹp và quyến rũ trong bộ trang phục sắc đó. Chính vì thế mà từ trước đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã không ít lần xuất hiện trên sân khấu hay trong phim trường với những bộ đồ màu đỏ. Và không cần phải bàn cãi, hầu hết trong số chúng đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả dù cả ở trên phim lẫn ngoài đời thực.

Mỹ nhân chăm diện màu đỏ Trong đời sống hàng ngày, cô thích ăn vận trẻ trung với quần jeans phá cách kết hợp với áo sơ mi và áo phông. Ngoài ra, nhờ sở hữu gương mặt hoàn hảo nên dù lựa chọn phong cách nào, cô cũng rất thu hút. Năm 2021 tiếp tục là một năm bận rộn nhưng thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba khi mỹ nhân Tân Cương có mặt tại nhiều sự kiện, buổi chụp hình và có hai dự án truyền hình thu hút truyền thông và khán giả. Đó chính là phim tâm lý tình cảm - Em là niềm kiêu hãnh của anh và phim cổ trang - Trường Ca Hành. Nhan sắc nữ thần của mỹ nhân Tân Cương Hiện tại, hình ảnh cô diện đầm đỏ khoe vòng 1 căng tràn vẫn khiến dân mạng xôn xao hết sức. Ảnh: Tổng hợp

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