Lý Băng Băng khởi kiện anti-fan vì khiếu nại video của cô trên TikTok 'quá hở hang'

Lý Băng Băng và studio của mình đang lên kế hoạch sẽ khởi kiện một anti-fan vì tội vu khống sau khi người này khiếu nại video trên TikTok của cô là "quá hở hang".

Trong hai video đầu tiên của mình được đăng tải trên Douyin (TikTok bản Trung) Lý Băng Băng diện một bộ vest trắng với chiếc áo cổ chữ V khá sâu. Trang phục này được cho là khá bình thường vì đã được nhiều người nổi tiếng Trung Quốc mặc trên truyền thông trước đây. Trang phục của Lý Băng Băng trong hai video được đánh giá là khá bình thường - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, vẫn có một người dùng internet cố tình báo cáo hai video này của Lý Băng Băng vì cho rằng bộ trang phục mà cô mặc là "quá hở hang", sau đó video cũng bị xóa mà không hề được xem xét. Vì vậy, studio của nữ diễn viên đã đưa ra một thông báo rằng họ sẽ thực hiện hành động pháp lý với người dùng đã vu khống cô vì video này đã được Douyin phê duyệt trước khi đăng, có nghĩa là nó phù hợp với các tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này.

Được biết, hai video này cũng là bước ngoặt mới khi mà Lý Băng Băng chưa từng sử dụng Douyin trước đây. Các video này vô tình đã gây ra sự chú ý của một người đàn ông họ Ma, ông đã báo cáo video này với Douyin với lý do liên quan đến trẻ em. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã báo cáo 2 video này lên Douyin với lý do trang phục quá hở hang, sợ trẻ em sẽ bị 'lạc lối' khi xem - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi là một bác sĩ nha khoa và tôi đã làm việc với rất nhiều trẻ em. Tôi lo ngại rằng các nhân vật của công chúng sẽ khiến những đứa trẻ trở nên "lạc lối" bằng cách ăn mặc hở hang." - Ông Ma nói với tờ Chutian Metropolis News. Ông cho biết thêm rằng, dù rất thích phim của Lý Băng Băng nhưng ông không hề đồng ý với cách ăn mặc của cô.

Lúc đầu, nền tảng Douyin đã đồng ý với ý kiến trên và đã xóa các video của Lý Băng Băng, nhưng ngay sau đó họ đã khôi phục lại nó vì rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ về quyết định này. Chỉ bằng hai video đó, Lý Băng Băng đã tích lũy được 780.000 lượt theo dõi trên Douyin. Lý Băng Băng và studio của mình đang lên kế hoạch sẽ kiện người đàn ông này - Ảnh: Internet Cổng thông tin Thepaper sau đó đưa ra nhận định: "Chúng tôi tin rằng hầu hết những người dùng internet đều từng nhận xét về quần áo của các ngôi sao rằng liệu họ có vi phạm quy tắc hay không, họ có đang mặc quá ít hay không. Nhưng một nền tảng mạng xã hội không cần thiết phải tuân theo định kiến của vài người".

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