Hot: Lý Băng Băng bị phạt vì ăn mặc gợi cảm

Hiếm hoi xuất hiện trên nền tảng Tik Tok nên Lý Băng Băng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Người đẹp 48 tuổi mặc đồ sequin bó, phần cổ xẻ sâu giúp khoe khéo vòng một gợi cảm, kết hợp trang sức cầu kỳ. Dù ở tuổi U50, Lý Băng Băng vẫn được khen ngợi ngày càng đẹp mặn mà, quyến rũ.

Theo tiết lộ, một người đàn ông họ Mã đã "tố cáo" video của Phạm Băng Băng khi cho rằng cô ăn mặc không phù hợp. "Khi tôi xem video của cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy ăn mặc không phù hợp và quá hở hang. Tôi là bác sĩ nhi khoa và tiếp xúc nhiều với trẻ em. Tôi lo lắng rằng việc ăn mặc quá hở hang khi xuất hiện trước công chúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh thiếu niên", Ông Mã chia sẻ.

Sau khi ông Mã "report", video của Lý Băng Băng đã bị xóa bỏ. Thậm chí ứng dụng mà Lý Băng Băng đăng tải video còn công khai xin lỗi cư dân mạng và thông báo xử phạt nữ diễn viên vì hành vi này.

Đến tối 20/12, Lý Băng Băng chính thức đưa ra văn bản thanh minh, cho rằng video trên không hề vi phạm quy tắc tiêu chuẩn cộng đồng, hiện đã xem được bình thường. Cô cũng sẽ thu thập bằng chứng về cáo buộc xúc phạm và vu khống để giao cho một luật sư.

Hiện vụ việc của Lý Băng Băng đang khiến cư dân mạng tranh cãi gay gắt. Đa số ý nhận định một bộ phận khán giả quá khắt khe với nữ nghệ sĩ khi trang phục của cô không hở hang đến mức phản cảm. Bên cạnh đó, cũng có những bình luận chỉ trích nữ diễn viên vì là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng ăn mặc thiếu cẩn trọng. Theo họ, không gian mạng ngày nay đa số là thành phần thanh thiếu niên. Việc những ngôi sao như Lý Băng Băng mặc trang phục gợi cảm có thể dẫn dắt các em ở độ tuổi mới lớn chạy theo trào lưu sexy để gây chú ý.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong các đại hoa đán Trung Quốc. Cô nổi tiếng nhờ Vua Kung Fu, Tuyết hoa và mật phiến, Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên… Ba năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ ít tham gia đóng phim, lui về làm công tác hậu trường, thi thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Lý Băng Băng hiện là bà chủ của công ty giải trí Hòa Tụng.