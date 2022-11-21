Netizen lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc có một hành động đẹp đập tan tin đồn nói xấu bạn diễn nam từng hợp tác trước đó

Mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc có một hành động đập tan tin đồn nói xấu đồng nghiệp trước đó, khiến công chúng hết mực khen ngợi.

Bạch Lộc được biết đến là ‘gà cưng’ do một tay Vu Chính nâng đỡ. Xuất thân từ hot girl mạng nhưng từ sau thành công của Châu Sinh Như Cố tên tuổi của cô nàng vụt sáng và được công chúng biết đến nhiều hơn. Chính vì thế nhất của nhất động của nàng tiểu hoa luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet Những ngày qua, bộ phim Ninh Anh Như Mộng của Bạch Lộc đóng chính vừa đóng máy. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip Bạch Lộc trong tạo hình của nhân vật Khương Tử Ninh đã gửi lời chúc mừng đến diễn viên Châu Tuấn Vỹ, người thủ vai Yến Lâm trong bộ phim này.

Bạch Lộc gửi video chúc mừng sinh nhật diễn viên Châu Tuấn Vỹ - Ảnh: Internet Đoạn clip trên gây xôn xao mạng xã hội, đa phần khán giả dành nhiều lời khen cho Bạch Lộc vì sự dễ thương, chu đáo dành cho đồng nghiệp từng hợp tác với mình và giữ được mối quan hệ thân thiết sau khi bộ phim kết thúc. Không những thế, khán giả còn cho rằng, hành động này đã đập tan tin đồn nói xấu bạn diễn trước đó của nàng tiểu hoa. Khán giả dành nhiều lời khen cho hành động này của Bạch Lộc - Ảnh: Internet Trước đó, group chat của fan Bạch Lộc để lộ đoạn tin nhắn dùng những từ ngữ quá khích nói xấu nam diễn viên La Vân Hi. Cụ thể, họ tố La Vân Hi đi giày độn, có tướng đi hai hàng và không xứng khi đứng cạnh Bạch Lộc. Được biết, cặp đôi đã từng hợp tác qua các dự án phim như Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương; Trường Nguyệt Tẫn Minh và luôn giữ tình đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên, sự việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Bạch Lộc trong mắt công chúng lẫn bạn diễn vì cô đang trên đà phát triển sự nghiệp và tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Group chat của fan Bạch Lộc để lộ đoạn tin nhắn dùng những từ ngữ quá khích nói xấu nam diễn viên La Vân Hi - Ảnh: Internet Bạch Lộc và La Vân Hi từng hợp tác qua 2 dự án và luôn giữ tình đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: Internet Hiện tại, đoạn clip Bạch Lộc chúc mừng sinh nhật Châu Tuấn Vỹ vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ngoài ra, các khán giả tiếp tục hóng chờ bộ phim Ninh An Như Mộng của nàng tiểu hoa chính thức lên sóng trong thời gian tới.

Bạch Lộc bị chê già trước tuổi khi tham dự sự kiện vì điều này? Trong một sự kiện của nhãn hàng mới đây, Bạch Lộc bất ngờ bị dân tình chê già trước tuổi vì một điều.

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