Bạch Lộc bị chê già trước tuổi khi tham dự sự kiện vì điều này?

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng như hiện nay, Bạch Lộc từng có thời làm hot girl mạng. Trong những hình ảnh thời chưa nổi tiếng, Bạch Lộc được nhân xét là mang nhiều nét ngây thơ, hồn nhiên với đôi mắt tròn long lanh. Thuở đó, nàng tiểu Hoa vẫn còn trong trẻo và chọn những phong cách trang điểm khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, so với trước đây, hiện tại ngoại hình của Bạch Lộc đã trở nên sắc nét hơn cùng với phong cách đa dạng.

Bạch Lộc xuất thân là hot girl mạng - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một sự kiện của nhãn hàng, Bạch Lộc xuất hiện với trang phục nữ tổng tài. Tuy nhiên, nhiều khán giả lên tiếng chê phong cách này của nữ diễn viên sinh năm 1994 vì cho rằng mang cảm giác vô cùng trưởng thành, thậm chí già dặn hơn tuổi thật. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng cô nên trung thành với phong cách nữ tính, dễ thương như cũ sẽ hợp hơn.