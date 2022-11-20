Bạch Lộc bị chê già trước tuổi khi tham dự sự kiện vì điều này?

Trong một sự kiện của nhãn hàng mới đây, Bạch Lộc bất ngờ bị dân tình chê già trước tuổi vì một điều.
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Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng như hiện nay, Bạch Lộc từng có thời làm hot girl mạng. Trong những hình ảnh thời chưa nổi tiếng, Bạch Lộc được nhân xét là mang nhiều nét ngây thơ, hồn nhiên với đôi mắt tròn long lanh. Thuở đó, nàng tiểu Hoa vẫn còn trong trẻo và chọn những phong cách trang điểm khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, so với trước đây, hiện tại ngoại hình của Bạch Lộc đã trở nên sắc nét hơn cùng với phong cách đa dạng.
Mới đây, trong một sự kiện của nhãn hàng, Bạch Lộc xuất hiện với trang phục nữ tổng tài. Tuy nhiên, nhiều khán giả lên tiếng chê phong cách này của nữ diễn viên sinh năm 1994 vì cho rằng mang cảm giác vô cùng trưởng thành, thậm chí già dặn hơn tuổi thật. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng cô nên trung thành với phong cách nữ tính, dễ thương như cũ sẽ hợp hơn.
Đây không phải lần đầu tiên Bạch Lộc bị chê vì phong cách thời trang của mình. Gần đây, cô nàng đã bắt đầu vào trường quay của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh, đóng chính cùng Vương Hạc Đệ. Theo tiểu thuyết, nữ diễn viên vào vai phóng viên Trịnh Thư Ý có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính, phong cách và cực kỳ tự tin. Tuy nhiên, trong những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc xuất hiện với mái tóc đen nhàm chán, tông trang điểm nhạt nhòa khiến nhan sắc bị chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ.
Bộ trang phục tối màu của Bạch Lộc trong cảnh quay chung cũng bị chê "phèn", không đúng với hình tượng Thư Ý sang chảnh, cuốn hút trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, có nhiều khán giả lên tiếng bênh vực cho rằng phim mới chỉ quay vài tập đầu tiên nên cần chờ thêm tạo hình, ảnh để kết luận Bạch Lộc có hợp vai hay không.