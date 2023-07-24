Diễn viên An Dĩ Hiên được trông thấy đi khám bệnh, thăm người thân tại một bệnh viện ở Đài Loan (Trung Quốc). Ngôi sao nổi tiếng trông khá mệt mỏi, tiều tụy.

Nguồn tin từ 163 cho biết, An Dĩ Hiên được một người bạn đưa tới viện. Trông cô xanh xao, mệt mỏi và sút cân. Nữ diễn viên nhanh chóng bước ra khỏi xe ô tô và vào trong sảnh bệnh viện. Ngôi sao xinh đẹp đeo khẩu trang, đội mũ để tránh sự chú ý. An Dĩ Hiên thăm khám tại bệnh viện khoảng một tiếng rồi rời đi. Một người bạn của An Dĩ Hiên phải vỗ vai, động viên nữ nghệ sĩ khi cô lên xe ra về.

An Dĩ Hiên được trông thấy cùng một người bạn tới viện An Dĩ Hiên vốn có thể trạng yếu, cô mắc bệnh tim. Việc sinh nở khi lớn tuổi từng khiến nữ diễn viên gặp nguy hiểm. Cú sốc chồng tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt là sự đả kích lớn với nữ diễn viên. Suốt thời gian dài, cô mất ăn mất ngủ, khóc lóc và lo lắng cho tương lai. An Dĩ Hiên (trái) được một người bạn đưa tới viện thăm khám Song, vì 2 con còn nhỏ, An Dĩ Hiên đã dặn mình cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm sóc, nuôi dạy con. Nữ diễn viên đã rời Trung Quốc đại lục từ đầu năm nay để về Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống cùng 2 con. Cô tìm kiếm sự hậu thuẫn từ gia đình và bạn bè thân thiết.

Nữ diễn viên đã rời Trung Quốc đại lục từ đầu năm nay để về Đài Loan Dĩ Hiên vốn sống cùng gia đình chồng ở Macau, lần đầu cô được trông thấy xuất hiện tại quê nhà Đài Loan, kể từ khi chồng cô - doanh nhân Trần Vinh Luyện - bị bắt hồi tháng 1/2022. Khoảng một năm rưỡi qua, An Dĩ Hiên ở ẩn, không sử dụng mạng xã hội. Cô xóa hầu hết bài đăng trên Weibo, với 22 triệu người theo dõi. Một người bạn của Dĩ Hiên từng tiết lộ diễn viên thường bỏ ăn, khóc một mình. Dù vậy, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt con. Được biết, hồi tháng 4, Trần Vinh Luyện bị tòa án ở Macau kết án 14 năm tù vì 34 tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, rửa tiền, lừa đảo. Theo Macao Daily, Trần Vinh Luyện kiếm được ít nhất 1,5 tỷ HKD (hơn 191 triệu USD) từ các hành vi phạm pháp. Gia đình An Dĩ Hiên từng hạnh phúc trước khi chồng vướng vào vòng lao lý Dĩ Hiên kết hôn với Trần Vinh Luyện năm 2017, từ đó hạn chế công việc ở làng giải trí. Trước khi chồng bị bắt, An Dĩ Hiên sống sung túc. Cô sử dụng máy bay riêng, được chồng tặng nhiều bất động sản cùng kim cương, đồ hiệu. Năm 2021, doanh nhân tặng vợ bốn căn nhà ở Macau, tổng trị giá 600 triệu HKD (76 triệu USD). Dịp con gái thôi nôi hồi tháng 10/2021, An Dĩ Hiên tiết lộ chồng tặng con viên kim cương 10,22 carat. Nữ diễn viên An Dĩ Hiên An Dĩ Hiên sinh năm 1980 ở Đài Loan, nổi tiếng với nhiều phim như Tân Tây du ký (vai Bạch Cốt Tinh), Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009 (vai Triệu Mẫn), Trạm kế tiếp hạnh phúc (vai Lương Mộ Tranh), Tiên kiếm kỳ hiệp truyện (vai Lâm Nguyệt Như). Từ khi kết hôn, An Dĩ Hiên ngừng đóng phim.

Bạn thân bất ngờ tiết lộ An Dĩ Hiên hiện vẫn 'chưa bỏ chồng tỷ phú' Bạn thân của diễn viên An Dĩ Hiên phủ nhận thông tin cô chia tay doanh nhân Trần Vinh Luyện sau khi anh vướng tù tội.

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