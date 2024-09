Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của An Dĩ Hiên ở quê nhà sau khi chồng đi tù

Mớiddaya, nữ diễn viên An Dĩ Hiê xuất hiện trên đường Trung Hiếu, Đài Bắc với trang phục đơn giản gồm áo phông màu hồng, quần short và đội mũ lưỡi trai. Lúc 16h, cô được tài xế che ô để lên xe. Sau đó, họ di chuyển tới trường mẫu giáo cách đó khoảng 10 phút.

Sau đó, một giáo viên mẫu giáo đích thân dẫn 2 con của An Dĩ Hiên ra xe dưới cơn mưa như trút. Họ không lập tức về nhà mà ghé qua một trung tâm thương mại gần đó. Khi không có chồng bên cạnh, An Dĩ Hiên phải cáng đáng mọi việc trong gia đình. Do đó, cô cần nhờ đến sự giúp đỡ của tài xế và bảo mẫu.