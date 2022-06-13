Thua trận, U23 Việt Nam vẫn được báo Trung Quốc ca ngợi, báo Hàn Quốc gửi “tràng pháo tay”

Tin tức giải trí 13/06/2022 09:14

Báo Trung Quốc lẫn Hàn Quốc đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối cho U23 Việt Nam đồng thời ca ngợi sự tiến bộ của thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Báo Trung Quốc ngợi khen U23 Việt Nam

Đối đầu U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam nhập cuộc rất tốt và tạo được cơ hội nhưng một sai lầm ở hàng phòng ngự khiến toàn đội phải nhận bàn thua. Đây là bước ngoặt của trận đấu khiến U23 Việt Nam thất bại chung cuộc với tỷ số 0-2.

Dù phải dừng bước trước U23 Ả Rập Xê Út vốn vượt trội về mọi mặt, U23 Việt Nam vẫn nhận được những lời ngợi khen từ truyền thông Trung Quốc. Tờ Sohu đăng bài viết có tiêu đề: "Giấc mộng vô địch của U23 Việt Nam tan biến, nhưng sức mạnh của họ vẫn vượt xa U23 Trung Quốc".

Trang báo này ca ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam ở cả chặng đường giải U23 châu Á năm nay: "Phong độ của U23 Việt Nam trong thời gian qua khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Thành tích của họ ở giải U23 châu Á năm nay là rất nổi bật. Ở vòng bảng, họ đã xuất sắc đi tiếp dù được xếp chung với U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Ở ba trận vòng bảng, họ thi đấu cực kỳ thuyết phục và đến tứ kết, họ cũng tạo được ấn tượng dù phải đối đầu U23 Ả Rập Xê Út.

Là một cường quốc ở châu Á, sức mạnh của U23 Ả Rập Xê Út tất nhiên hơn hẳn U23 Việt Nam. Kết quả trận đấu phần nào phản ánh điều này. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt, tạo được những cơ hội về phía U23 Ả Rập Xê Út, trong đó có một cú sút xa đưa bóng dội xà ngang U23 Ả Rập Xê Út của Minh Bình.

Thua trận, U23 Việt Nam vẫn được báo Trung Quốc ca ngợi, báo Hàn Quốc gửi “tràng pháo tay” - Ảnh 1

Thua Ả Rập Xê Út nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được lời ca ngợi từ truyền thông Trung Quốc. Ảnh: Tổ quốc

Việc bị dẫn bàn và còn phải nhận thêm một thẻ đỏ trong hiệp hai, U23 Việt Nam để thua U23 Ả Rập Xê Út chung cuộc 0-2, giấc mơ vô địch của U23 Việt Nam tan biến. U23 Việt Nam đã không thể tiến xa hơn nhưng phải thừa nhận rằng màn trình diễn của họ thực sự ấn tượng.

Phải nói rằng U23 Trung Quốc từng tham dự một số kỳ VCK giải U23 châu Á trước đây nhưng không thể vượt qua vòng bảng. Những điều mà U23 Việt Nam đã làm được quả thực khiến U23 Trung Quốc phải cảm thấy chạnh lòng".

Báo Hàn Quốc: U23 Việt Nam xứng đáng nhận tràng pháo tay!

Tờ OSEN của Hàn Quốc đã khen ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam với bài viết có tiêu đề: "Thua U23 Ả Rập Xê Út 0-2, HLV Gong Oh-kyun vẫn xứng đáng nhận tràng pháo tay".

Tờ OSEN bình luận: "Dù không vượt qua ngưỡng cửa tứ kết nhưng thầy trò HLV Gong vẫn xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay. Đối đầu U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam để chung cuộc 0-2 qua đó không thể tiến sâu hơn tại giải nhưng màn trình diễn của U23 Việt Nam vẫn là hết sức khả quan trong lần đầu tiên họ thi đấu quốc tế dưới triều đại của HLV Gong Oh-kyun.

HLV Gong Oh-kyun mới chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam được ít ngày, từ ngày 23 của tháng trước, là người được tín nhiệm thay thế HLV Park Hang-seo. Trước khi đảm nhận vai trò dẫn dắt U23 Việt Nam thì ông cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu về toàn đội.

Thua trận, U23 Việt Nam vẫn được báo Trung Quốc ca ngợi, báo Hàn Quốc gửi “tràng pháo tay” - Ảnh 2

Báo Hàn Quốc tin HLV Gong Oh-kyun sẽ chinh phục thành công cùng U23 Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ảnh: Tổ quốc

Tuy nhiên, HLV Gong Oh-kyun đã ngay lập tức tạo dựng được những dấu ấn đậm nét cùng U23 Việt Nam, trong đó ấn tượng nhất chính là trận cầm hoà U23 Hàn Quốc ở vòng bảng. Màn thể hiện của U23 Việt Nam là tốt hơn hẳn Thái Lan hay Malaysia.

Dù thua U23 Ả Rập Xê Út và không thể lọt vào bán kết nhưng thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã kết chặng đường của mình với nhiều sự lạc quan về tương lai. Dưới sự chèo lái của ông Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tạo dấu ấn ở những giải đấu quốc tế trong thời gian tới".

 

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Từ khóa:   Tứ kết U23 Châu Á U23 Việt Nam U23 Saudi Arabia

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