Lộ diện trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: cực khó tính với các thẻ vàng quyền lực

4 năm sau, Yusuke Araki ra mắt tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Ở tuổi 30, ông được đánh giá là một trong những trọng tài trẻ uy tín nhất xứ sở mặt trời mọc. 1 năm sau đó, Yusuke Araki đủ điều kiện trở thành trọng tài FIFA và bắt chính các trận đấu quốc tế.

Theo Tiền Phong, người bắt chính là ông Yusuke Araki. Ông sinh ngày 2/5/1986 tại Ome (Tokyo, Nhật Bản). Đam mê bóng đá nhưng không thể theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, Araki quyết định học luật và trở thành trọng tài từ khi còn rất trẻ. Ông bắt đầu cầm còi cách đây 10 năm, khi mới tròn 26 tuổi.

Yusuke Araki cũng từng được FIFA chỉ định bắt chính trận giao hữu giữa ĐT Anh và Costa Rica tại Elland Road vào tháng 6/2018, ngay trước thềm World Cup 2018.

Cho dù còn rất trẻ, nhưng Yusuke Araki đã sở hữu kinh nghiệm phong phú. Ông là trọng tài nổi tiếng nghiêm khắc và quyết đoán. Nhờ tố chất này, Yusuke Araki không chỉ được bắt chính tại các cúp châu Á. Ông từng được một số giải đấu ở các quốc gia khác như Trung Quốc, Ba Lan mời về làm việc.

Trọng tài Araki từng làm việc ở Trung Quốc và Ba Lan.

Lịch sử vị trọng tài bắt chính tại giải U23 Châu Á

Theo thống kê của transfermarkt, Yusuke Araki đã cầm còi tổng cộng 253 trận chuyên nghiệp, rút ra 646 thẻ vàng, 21 thẻ đỏ gián tiếp, 16 thẻ đỏ trực tiếp và thổi 50 quả phạt đền. Thống kê này nêu bật sự nghiêm khắc của trọng tài 36 tuổi người Nhật Bản.

Đáng chú ý, tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Yusuke Araki mới bắt chính 1 trận duy nhất, đó là trận hòa 1-1 giữa U23 Iran và U23 Qatar vào ngày 1/6. Ở trận đấu đó, ông đã rút ra 6 thẻ vàng. Ngoài ra, Yusuke Araki còn làm trọng tài bàn ở trận đấu giữa U23 Iraq và U23 Australia, và trận đấu này cũng kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Vị trọng tài được biết đến là uy tín nhất xứ sở mặt trời mọc. Ảnh: Tiền Phong

Dự đoán Việt Nam - Saudi Arabia

Cập nhật theo Tuổi Trẻ, lúc 23h hôm nay 12-6, U23 Việt Nam sẽ gặp Saudi Arabia ở tứ kết Giải U23 châu Á 2022.

Trận này, U23 Saudi Arabia được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, các cổ động viên chờ đợi thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ tiếp tục gây bất ngờ.

Cũng theo Tổ quốc dựa trên phân tích của AFC. AFC kỳ vọng U23 Việt Nam tạo “cơn địa chấn”: "Sau triều đại của HLV Park Hang-seo, những "Chiến binh sao vàng" tiếp tục được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân người Hàn Quốc khác là HLV Gong Oh-kyun, họ vẫn thể hiện lối chơi có sự biến hóa mới mẻ đúng với phẩm chất vốn có. Đặc biệt, họ đã chứng tỏ được bản lĩnh trước hai đối thủ mạnh là U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Chắc chắn, U23 Việt Nam vẫn rất đáng gờm, sẵn sàng gây bất ngờ tiếp theo.

Theo AFC, U23 Ả Rập Xê Út vẫn được đánh giá mạnh hơn nhưng đã vào đến tứ kết thì sự chênh lệch giữa các đội bóng trẻ là không nhiều. "Đừng quên U23 Việt Nam từng gây ra cú sốc vào năm 2018, và hiện tại họ đang có đủ năng lực để đánh bại mọi đối thủ. U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ làm cho trận đấu trở nên cực kỳ kịch tính và hấp dẫn", AFC nhận định.

Theo Vietnamnet, “Khả năng chúng ta không thể chơi đôi công với Saudi Arabia. U23 Việt Nam thua thiệt nhiều, nên cần chuyển về cách chơi mà mình chắc nhất rồi sau đó tùy thời điểm mới bung ra.

Tôi không nghĩ ông Gong có chủ trương cho các cầu thủ đá cò cưa, ru ngủ để đưa trận đấu tới loạt luân lưu. Tuy nhiên, tùy thời điểm, các cầu thủ cần phải làm giảm nhịp độ trận đấu. Như ở trận gặp Thái Lan ở vòng bảng khi chúng ta đang dẫn điểm, các cầu thủ đã không làm được điều này. Đó là vấn đề về kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam được kì vọng trong trận đấu này. Ảnh: Internet

Về khả năng gây bất ngờ để giành vé vào bán kết của U23 Việt Nam, BLV Quang Tùng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ phải có một điều kỳ diệu chúng ta mới vào bán kết giải U23 châu Á 2022. Hai đội có sự chênh lệch quá khác biệt về trình độ.