Trước lượt trận cuối cùng bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan dẫn đầu với 4 điểm, nhưng vẫn bị loại khi thua trận quyết định trước U23 Hàn Quốc với tỉ số 0-1.

Việc không còn giữ tấm vé nào đi tiếp tại giải U23 Châu Á 2022 khiến người hâm mộ Thái vô cùng tức giận. Họ hoàn toàn có lí lẽ và chứng cứ để ‘nổi nóng’ với ngay cả HLV đội tuyển Thái Lan lần này. Trang An ninh Thủ Đô cho hay: Quá chán ngán với việc HLV Worrawoot Srimaka luôn đổ lỗi cho lý do khách quan khi U23 Thái Lan thất bại, các cổ động viên xứ Chùa vàng đang kêu gọi FAT sa thải cựu tiền đạo này.

"Chúng tôi đã phải dùng những cầu thủ còn lại để đối đầu đương kim vô địch Hàn Quốc. Chúng tôi đã làm tất cả trong khả năng của mình", cựu tiền đạo ĐT Thái Lan thêm vào.

Sau trận, HLV Worrawoot Srimaka đổ lỗi tại hoàn cảnh: "Chúng tôi thua vì vắng nhiều trụ cột, khiến U23 Thái Lan không có đội hình mạnh nhất. Thiếu vắng quá nhiều cầu thủ nên chúng tôi không thể chơi theo ý mình. Nếu đủ quân, mọi chuyện đã khác".

Thất bại này tất nhiên không thể khiến người Thái hài lòng. Việc đội U23 liên tiếp đi sau Việt Nam ở SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022 đã gần như chạm ngưỡng chịu đựng của CĐV Thái Lan.

Hầu hết CĐV Thái Lan đều tỏ rõ sự thất vọng trước cách cầm quân cũng như phát ngôn của HLV Worrawoot Srimaka và muốn LĐBĐ nước này (FAT) sớm ra quyết định sa thải. "Ông ta chỉ là một cái tên trong quá khứ và không phù hợp để làm HLV đâu. Hãy tạo cơ hội cho một người xứng đáng hơn đi", một CĐV cảm thán.

CĐV có tên Tum Liver bình luận mỉa mai trên trang facebook của FA Thailand: "Thật ngưỡng mộ sự ngốc nghếch này. Chúng ta cứ mãi như thế này ư?".

"Chúng ta cứ dùng một HLV như Worrawoot Srimaka thì sẽ đi đến đâu đây. Dạo này xấu hổ với bóng đá Việt Nam quá", CĐV khác tên Tinglee bình luận.

Fanpage tuyển Thái Lan chặn người dùng Việt Nam

Trước đó, Tri thức trực tuyến có đưa tin về việc fanpage tuyển Thái Lan chặn người dùng Việt Nam ngay sau trận đấu của U23 Thái Lan.Trong khi đó, fanpage trên Twitter vẫn hoạt động và cập nhật trạng thái bình thường.

Đây không phải là lần đầu fanpage này chặn người dùng Việt Nam. Trước đó, Changsuek cũng làm điều tương tự sau thất bại của đội nữ trước Việt Nam ở SEA Games 30 vào năm 2019.

Cùng thời điểm, CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của thầy trò HLV Srimaka. Khi hiệp một còn chưa kết thúc, nhiều fan của "Voi chiến" thậm chí còn quay sang cổ vũ cho U23 Malaysia. Họ cho rằng việc U23 Malaysia hạ Việt Nam còn dễ xảy ra hơn việc Thái Lan lội ngược dòng trước Hàn Quốc.

Fanpage tuyển Thái Lan chặn người dùng Việt Nam. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Một số CĐV khác lại hướng sự chỉ trích về Ekanit Panya hay Purachet Todsanit. Họ cho rằng 2 cầu thủ này thi đấu quá hời hợt và không xứng đáng khoác lên mình màu áo "Voi chiến".

U23 Việt Nam gặp Saudi Arabia ở tứ kết giải châu Á

Tối ngày 9/6, U23 Saudi Arabia đánh bại UAE 2-0, giành vé vào tứ kết và sẽ gặp U23 Việt Nam với tư cách đội nhất bảng D. Theo đó, U23 Saudi Arabia đứng nhất bảng D và sẽ gặp Việt Nam ở tứ kết lúc 23h ngày 12/6. U23 Nhật Bản đứng thứ hai và sẽ gặp ĐKVĐ Hàn Quốc.

Việt Nam giành quyền vào tứ kết U23 Châu Á 2022. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có quyền hi vọng vào thành tích lớn của đội tuyển nước nhà lần này.