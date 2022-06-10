Cầu thủ đấm trọng tài trên sân đấu khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Hành động trên đã bị quyết định xử phạt nghiêm minh.

Thông tin sự việc Theo Người đưa tin, trong trận đấu tranh suất lên giải hạng Nhất giữa Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và Bình Thuận, cầu thủ Ngô Anh Vũ (số 3) của đội Bình Thuận sau khi bị trọng tài Trần Ngọc Nhớ rút thẻ vàng cảnh cáo đã xông vào trọng tài, giơ tay đấm vào mặt trọng tài, bất chấp sự can ngăn của đồng đội. Trước đó, Anh Vũ đã bị thẻ vàng thứ nhất và với thẻ vàng thứ 2, cầu thủ này bị thẻ đỏ gián tiếp nên bị truất quyền thi đấu. Đáng lẽ phải chấp hành án phạt do trọng tài đưa ra, Anh Vũ đã có hành vi hết sức phản cảm. Cầu thủ Ngô Anh Vũ có hành động đánh trọng tài trong trận đấu 8/6. Ảnh: Tri thức trực tuyến Toàn bộ vụ việc xảy ra dưới sự chứng kiến của Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền và TTK VFF Lê Hoài Anh. Ông Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ xử lý nghiêm bởi đây là hành vi phản cảm, làm xấu hình của bóng đá. Trong khi đó, ông Dương Văn Hiền chia sẻ: "Tổ trọng tài đã làm đúng nhiệm vụ và chuyên môn. Tình huống cầu thủ đội Bình Thuận phạm lỗi xứng đáng bị thẻ vàng thứ 2. Việc hành hung trọng tài là không thể chấp nhận được. Ban kỷ luật cần phải xử lý mạnh tay với cầu thủ như vậy".

Cầu thủ đã có ý định giải nghệ trước trận đấu Thông tin trên Tri thức trực tuyến cho hay, Trung vệ Ngô Anh Vũ dự tính giải nghệ trước khi có hành động nông nổi. Anh Vũ dự định xin lỗi những người có liên quan trong vụ việc trên sân 19 tháng 8 ở Nha Trang. Anh được ban huấn luyện động viên nên gọi điện thoại cho trọng tài để xin lỗi trực tiếp. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ hiện đã trở về TP.HCM để tiếp tục công việc giáo viên. Anh Vũ thì về quê chăm sóc cho hai con nhỏ và vợ mới sinh.

Một thành viên ban huấn luyện CLB Bình Thuận thừa nhận giai đoạn vừa qua, Anh Vũ gặp một số vấn đề gia đình. Vợ anh vừa sinh con thứ hai nên sức khỏe không được đảm bảo. Có thời điểm, vợ cầu thủ này phải nhập viện để điều trị khiến anh rất lo lắng khi thi đấu. Anh Vũ có hành động không đẹp trên sân thi đấu. Ảnh: Người đưa tin. "Vũ nhiều lần xin về quê vợ ở Tánh Linh (Bình Thuận) để chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Cậu ấy tính nghỉ từ trước vì bận lo toan cho gia đình và chuyển hướng sang làm kinh doanh chứ không đá bóng nữa. Chúng tôi có động viên em ở lại vì Vũ là trụ cột. Cậu ấy thi đấu tiếp cũng là để đóng góp vào thành tích của quê vợ", vị này cho biết. Được biết, Ngô Anh Vũ là người Đồng Nai. Anh từng chơi cho Bình Thuận trước đây nên mới bén duyên với mảnh đất này. Dự tính của anh là ở lại Bình Thuận lập nghiệp sau khi giải nghệ để chăm lo gia đình nhỏ. Sự cố mới đây khiến Anh Vũ chịu nhiều áp lực tại Bình Thuận. HLV Nguyễn Minh Dũng cho biết đội bóng đã họp và rút kinh nghiệm sau trận đấu. Sắp tới trong lễ mừng công thăng hạng, lãnh đạo địa phương sẽ bàn về việc này và cũng sẽ sớm thanh lý cho Ngô Anh Vũ sau khi hợp đồng giữa đôi bên kết thúc. Ngày 10/6, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến họp để đưa ra hình thức kỷ luật dành cho cầu thủ của đội Bình Thuận. Cho dù Anh Vũ giải nghệ, án phạt dành cho cầu thủ đấm trọng tài vẫn sẽ được đưa ra. Anh Vũ có thể phải đóng thêm một khoản tiền phạt lớn cho hành động bốc đồng của mình ở trận đấu có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp.

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