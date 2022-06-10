Sức mạnh của U23 Saudi Arabia: Không có ngôi sao, vẫn vượt trội so với U23 Việt Nam

Tin tức giải trí 10/06/2022 11:07

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Saudi Arabia ở tứ kết giải U23 châu Á 2022. Đây là đối thủ rất mạnh, vượt trội so với thầy trò HLV Gong Oh-kyun ở nhiều chỉ số.

Sau vòng bảng, U23 Saudi Arabia nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại VCK U23 châu Á 2022. Đại diện đến từ tây Á rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của Nhật Bản và UAE, đội còn lại là Tajikistan. Tuy nhiên, HLV Saad Alshehri và học trò đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. Họ là đội duy nhất giữ sạch lưới sau 3 trận đầu tiên, ghi được 7 bàn thắng. Đáng nói, U23 Saudi Arabia luôn duy trì được lối đá pressing tầm cao, tấn công trực diện rất hiện đại, trước bất kể đối thủ nào.

U23 Saudi Arabia là đội cầm bóng nhiều hơn ở cả 3 trận đã qua, với các thông số lần lượt là 70% (trước Tajikistan) và 54% (trước Nhật Bản và UAE), tỷ lệ chuyền bóng chính xác luôn duy trì ở mức trên 75%.

Đây là điều trái ngược hoàn toàn so với U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Gong Oh-kyun không có khả năng cầm bóng quá tốt. Trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam cũng chỉ sở hữu bóng 36%, con số này 30% ở trận gặp Hàn Quốc. Trận đấu với U23 Malaysia là "ngoại lệ" bởi đối thủ quá yếu và mất người từ sớm.

Sức mạnh của U23 Saudi Arabia: Không có ngôi sao, vẫn vượt trội so với U23 Việt Nam - Ảnh 1

U23 Saudi Arabi là tập thể rất mạnh và đoàn kết (Ảnh: Tổ quốc)

 U23 Saudi Arabia chơi tấn công cực kỳ đa dạng, từ việc tấn công biên cho đến đánh thẳng vào trung lộ, từ việc phối hợp ngắn cho đến tạt cánh. Khi bế tắc, các cầu thủ tấn công đều có khả năng đi bóng đột phá. Đó có thể là Aiman Yahya (số 7), Hussain Ahmed hay Abdullah. Ở vòng bảng, U23 Saudi Arabia đã tung ra tới 48 cú sút. Con số này của U23 Việt Nam chỉ là 38, 21 lần trong số đó đến ở trận gặp Malaysia.

Sơ đồ chiến thuật chủ đạo của U23 Saudi Arabia là 4-2-3-1. Họ chơi gắn kết, không phụ thuộc vào cầu thủ nào, nói cách khác, đây là tập thể không có ngôi sao. 7 bàn thắng của U23 Saudi Arabia được ghi bởi 6 cầu thủ.

Sức mạnh của U23 Saudi Arabia: Không có ngôi sao, vẫn vượt trội so với U23 Việt Nam - Ảnh 2

Lối chơi của U23 Saudi Arabia tương đồng với ĐTQG tại vòng loại World Cup vừa qua (Ảnh: Tổ quốc)

Lối chơi khó lường nhưng hiệu quả, cá nhân tạo đột biến đa dạng, U23 Saudi Arabia là một thử thách quá lớn đối với U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy cùng chờ đợi vào điều kỳ diệu, như những gì Quang Hải và đồng đội từng có được năm 2018. Chỉ cần chơi hết sức mình, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h ngày 12/6.

Sức mạnh của U23 Saudi Arabia: Không có ngôi sao, vẫn vượt trội so với U23 Việt Nam - Ảnh 3

Lịch thi đấu tứ kết của U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia

GN.

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Từ khóa:   U23 Việt Nam U23 Saudi Arabia HLV Gong Oh-kyun Tứ kết U23 Châu Á

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