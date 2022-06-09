Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi'

Tin tức giải trí 09/06/2022 11:50

Là những cầu thủ có thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng, Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội còn đặc biệt ‘tỏa nắng’ với ngoại hình của mình.

Nhâm Mạnh Dũng

Mới đây, Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ xuất sắc ghi bàn thắng mở tỉ số cho U23 Việt Nam- U23 Malaysia, với thành tích 2-0 chính thức bước vào tứ kết U23 Châu Á. Thành tích của chân sút Tiền Đạo người Thái Bình này còn đặc biệt ngoạn mục khi trở thành ‘người hùng’ giúp Việt Nam giành HCV SEA Games, lọt top ‘Vua phá lưới giải U17’ Quốc gia 2017 và ‘Vua phá lưới giải U21’ quốc gia 2020.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 1
Nhâm Mạnh Dũng trên sân thi đấu (giữa). Ảnh: Internet.
 

Ngoài đời thường, Mạnh Dũng được biết đến với ngoại hình vô cùng điển trai cùng phong cách ăn mặc cá tính, anh được fan hâm mộ đặt biệt danh ‘soái ca sân cỏ’‘, đồng thời cũng được danh phong là ‘sát thủ đa năng’ của U23 Việt Nam’. Có nhiều dấu ấn trong thi đấu, chàng trai 1,78m khiến người hâm mộ không khỏi ngợi khen. Được biết, anh hiện đã có bạn gái bằng tuổi.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 2
Nhâm Mạnh Dũng phong cách đời thường. Ảnh: Zing News.

Trần Danh Trung

Trần Danh Trung cao 1,73m cũng được biết đến là tiền đạo sinh năm 2000 có thành tích thi đấu ấn tượng cùng ngoại hình sáng. Danh Trung thường xuyên chiếm ‘spotlight’, đặc biệt ấn tượng với nụ cười tỏa nắng, vẻ ngoài điển trai không khác hot boy Hàn Quốc.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 3
Trần Danh Trung được mệnh danh là 'hotboy mắt híp'. Ảnh: Internet.

Chàng trai trẻ đã từng tham dự nhiều giải đấu lớn và từng được để cử cho việc tập trung huấn luyện và thi đấu trong dự án hợp tác giữa CLB Sài Gòn với đội bóng FC Tokyo, khuôn khổ giải chuyên nghiệp Nhật Bản (J.League). Dẫu bỏ lỡ trong dự án trên, tuy nhiên anh chàng gốc Huế luôn ghi dấu ấn khi thi đấu. Hiện Danh Trung đang thi đấu cho CLB chủ quản Viettel.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 4
Trần Danh Trung có vẻ ngoài điển trai. Ảnh: Internet.

Nguyễn Hai Long

Nguyễn Hai Long cũng là một trong những cầu thủ sinh năm 2000 được xem là có tố chất như Công Phượng, Quang Hải. Mặc dù chỉ cao 1m68, nặng 62kg nhưng chàng trai có những thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 5
Nguyễn Hai Long được nhận định có nhiều tiềm năng. Ảnh: Internet.

Gần đây, Hai Long là cái tên được nhắc đến khá nhiều với ‘tiềm năng’ hoàn hảo của mình, Hai Long được HLV Gong Oh-kyun trao cơ hội đá chính gặp U23 Malaysia và đã được bình chọn là cầu thủ đá hay nhất trận. Hai Long hiện chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho tuyển U23 Việt Nam.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 6
Nguyễn Hai Long có thành tích ấn tượng trong thi đấu. Ảnh: Internet.

Nguyễn Thanh Bình

Những ai theo dõi trận đấu tại SVĐ Saitama ĐT Việt Nam gặp ĐT Nhật Bản ở vòng loại 3 World Cup 2022 hẳn phải ấn tượng với cầu thủ sinh năm 2000 Nguyễn Thanh Bình. Cầu thủ đá có màn uốn cong, đánh đầu xuất sắc đưa bóng vào lưới giúp Việt Nam giành chiến thắng.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 7
Nguyễn Thanh Bình ấn tượng trong thi đấu. Ảnh: Zing News.

Với ngoại hình ấn tượng cao 1,8m, nặng 78 kg anh được xem là ‘tiềm năng lớn’, đồng thời anh cũng là "cầu thủ xuất sắc nhất trận" U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Hiện anh đang là cầu thủ biên chế của CLB Viettel.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 8
Nguyễn Thanh Bình có chiều cao ấn tượng. Ảnh: Zing News.

Đặng Tuấn Hưng

Đặng Tuấn Hưng là một trong 3 thủ môn của U23 Việt Nam sang Uzbekistan thi đấu. Anh là thủ môn bắt chính cho U23 Việt Nam ở trận bán kết U23 Đông Nam Á 2022 với Timor Leste hồi tháng 2. Có ngoại hình cao và chuẩn, 1m82 -71kg, thủ môn Tuấn Hưng đã có màn cản phá thành công trước cú sút 11m của Timor Leste, đưa Việt Nam bước vào chung kết U23 Đông Nam Á.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 9
Thủ môn Đặng Tuấn Hưng. Ảnh: Internet.

 Với chiến tích đặc biệt được xem là gan dạ và lì lợm, Tuấn Hưng thường xuyên được bắt chính. Anh chàng được biết đến có nhiều ‘hint’ hẹn hò cùng bạn gái tên Thanh Huyền.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 10
Tuấn Hưng ngoài đời thường. Ảnh: Internet

 Dụng Quang Nho

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Nhắc đến Dụng Quang Nho, nhiều người biết đến anh là nhân tố nổi bật tại đội tuyển U23 Việt Nam có chiều cao 1m71, nặng 65kg. Chàng trai người Chăm sinh năm 2000 có thành tích thi đấu ấn tượng, anh từng hạ gục đội Thái Lan để giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội 2k khiến chị em không ít lần nức nở: được mệnh danh là 'soái ca sân cỏ', thành tích thi đấu 'tài không đợi tuổi' - Ảnh 12
Dụng Quang Nho có nhiều cố gắng trong thi đấu. Ảnh: Internet

Quang Nho ngoài đời được biết đến là người vui tính, hoạt bát, có thể lực và tốc độ. Hiện anh đá chính cho CLB Hải Phòng.

 

Hai Long chính thức được bầu đá hay nhất trận U23 Việt Nam - Malaysia và câu trả lời vô cùng khiêm tốn

Hai Long chính thức được bầu đá hay nhất trận U23 Việt Nam - Malaysia và câu trả lời vô cùng khiêm tốn

Sau chiến thắng U23 Việt Nam và U23 Malaysia tối 8/6, Hai Long được chọn là cầu thủ đá hay nhất trận. Tuy vậy, cầu thủ này vẫn tỏ thái độ vô cùng khiêm tốn.

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