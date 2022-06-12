Gặp thống kê đáng lo, U23 Việt Nam vẫn sẽ tạo địa chấn trước Ả Rập Xê Út để vào bán kết?

Có một số thống kê đáng lưu ý trước trận đấu này. Theo đó, trong 4 lần đối đầu từ quá khứ, U23 Việt Nam chưa từng thắng Ả Rập Xê Út mà thua tới 3 trận, hoà 1 trận. Trong tổng số 4 trận đấu đó, U23 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Ả Rập Xê Út nhưng để thủng lưới 9 lần.

Ở cấp độ châu Á thì bóng đá Ả Rập Xê Út được đánh giá có sức mạnh hàng đầu châu lục. ĐTQG nước này thường xuyên góp mặt ở VCK World Cup và cách đây không lâu, họ cũng đánh bại ĐTQG Việt Nam (do HLV Park Hang-seo dẫn dắt) ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Từ năm 2007, hai đội gặp nhau 2 lần tại vòng loại Olympic 2008. U23 Việt Nam có trận hoà 1-1 ở lượt đi nhưng sau đó thua 0-2 ở lượt về. Sau đó đến năm 2011, hai đội cũng gặp nhau 2 lần thuộc khuôn khổ vòng loại Olympic 2012. Kết quả là U23 Việt Nam thua 0-2 ở lượt đi và tiếp tục thất bại 1-4 ở lượt về.

Với cấp độ U23 thì U23 Ả Rập Xê Út cũng đang là đương kim Á quân ở giải U23 châu Á. Tại vòng bảng giải U23 châu Á năm nay, U23 Ả Rập Xê Út cũng chơi rất ấn tượng với thành tích bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào. Họ thắng đậm Tajikistan 5-0 ở trận mở màn, hoà Nhật Bản 0-0 và thắng UAE 2-0. Điều này phản ánh chính xác trình độ và sức mạnh của U23 Ả Rập Xê Út ở đấu trường châu Á.

Báo quốc tế dự đoán U23 Việt Nam khó gây bất ngờ

Trang báo quốc tế chuyên dự đoán Scores24 cũng vừa đăng bài viết phân tích về cặp đấu giữa U23 Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út hôm nay. Khi đánh giá về U23 Ả Rập Xê Út và U23 Việt Nam, trang Scores24 viết:

"Ả Rập Xê Út đã chơi 3 trận ở giải đấu này với hai trong số đó là chiến thắng. Việc U23 Ả Rập Xê Út không để thủng lưới một bàn nào sau 3 trận vòng bảng là điều không thể bỏ qua. Với phong độ ấn tượng, U23 Ả Rập Xê Út đang được đánh giá rất cao.

U23 Việt Nam cũng đang thể hiện tốt ở giải đấu này. Họ thi đấu ấn tượng, đặc biệt là trận hoà đầy xứng đáng 1-1 trước U23 Hàn Quốc dù trước đó U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn hẳn so với đối thủ. Tuy nhiên khi phải đối đầu Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ vấp rất nhiều khó khăn".

Scores24 cũng đưa ra dự đoán kết quả trận đấu: "Mặc dù U23 Việt Nam đã thể hiện tốt nhưng chúng tôi tin rằng U23 Việt Nam rất khó để gây bất ngờ trước Ả Rập Xê Út tại vòng tứ kết, đội bóng vốn có động lực rất mạnh mẽ ở giải đấu này. Chúng tôi dự đoán Ả Rập Xê Út sẽ đánh bại U23 Việt Nam để tiến vào bán kết".

Scores24 dự đoán U23 Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Ả Rập Xê Út. Ảnh: Tổ quốc

Chờ "phép thuật" của HLV Gong Oh-kyun

Thời gian gần đây, báo chí Hàn Quốc khi nhắc tới U23 Việt Nam thường dùng cụm từ "phép thuật của HLV Gong Oh-kyun". Tuy nhiên, đây mới là thời điểm để người hâm mộ kỳ vọng hơn bao giờ hết rằng HLV Gong sẽ tạo ra "phép thuật" giúp U23 Việt Nam tạo địa chấn trước U23 Ả Rập Xê Út.

Lợi thế duy nhất của U23 Việt Nam so với U23 Ả Rập Xê Út có lẽ chỉ nằm ở yếu tố tinh thần, bởi thầy trò HLV Gong Oh-kyun gần như không gặp áp lực về mặt kết quả hay tâm lý. Việc xuất sắc vượt qua vòng bảng giúp các cầu thủ có thể chơi bóng nằm niềm cảm hứng, sự tự tin và không bị áp lực tâm lý đè nặng. Điều này phần nào là cơ sở để U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ trước đối thủ vùng Tây Á.

Tâm lý thoải mái là một trong những cơ sở để thầy trò HLV Gong Oh-kyun gây bất ngờ. Ảnh: Tổ quốc

Ở thế cửa dưới, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ phải chơi phòng ngự phản công. Việc gia cố hàng phòng ngự thật chắc chắn chắn, có thể kéo đối thủ vào hiệp phụ thậm chí đá luân lưu sẽ là mục tiêu mà thầy trò HLV Gong Oh-kyun hướng tới. Đây cũng là cách mà U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo từng gây bất ngờ và lập kỳ tích giành Á quân giải U23 châu Á 2018. Những bài học bổ ích mà thầy trò HLV Park từng trải qua 4 năm trước cũng sẽ rất hữu ích cho U23 Việt Nam khi được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh-kyun.

Về cơ bản, U23 Việt Nam vẫn đang bị đánh giá thấp hơn so với U23 Ả Rập Xê Út. Thách thức cho thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ là rất lớn. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái và niềm cảm hứng mới đến từ HLV Gong Oh-kyun, hy vọng U23 Việt Nam sẽ tạo nên cơn địa chấn, đánh bại đối thủ để tiến vào bán kết.