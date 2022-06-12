AFC kỳ vọng U23 Việt Nam tạo “cơn địa chấn”, Ả Rập Xê Út tính trước đường vào chung kết

AFC phân tích: "Sau triều đại của HLV Park Hang-seo, những "Chiến binh sao vàng" tiếp tục được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân người Hàn Quốc khác là HLV Gong Oh-kyun, họ vẫn thể hiện lối chơi có sự biến hóa mới mẻ đúng với phẩm chất vốn có. Đặc biệt, họ đã chứng tỏ được bản lĩnh trước hai đối thủ mạnh là U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Chắc chắn, U23 Việt Nam vẫn rất đáng gờm, sẵn sàng gây bất ngờ tiếp theo.

Trước loạt trận tứ kết, trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á ( AFC ) cũng có bài nhận định về các đội bóng. Đáng chú ý, AFC cho rằng U23 Việt Nam hiện tại có đủ năng lực để đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

AFC lấy dẫn chứng về hai trận đấu U23 Turkmenistan hạ U23 Iran (2-1) và U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc (1-1) để đặt kỳ vọng các "Chiến binh sao vàng" sẽ tạo ra thêm một cơn địa chấn nữa tại giải U23 châu Á 2022.

Theo AFC, U23 Ả Rập Xê Út vẫn được đánh giá mạnh hơn nhưng đã vào đến tứ kết thì sự chênh lệch giữa các đội bóng trẻ là không nhiều. "Đừng quên U23 Việt Nam từng gây ra cú sốc vào năm 2018, và hiện tại họ đang có đủ năng lực để đánh bại mọi đối thủ. U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ làm cho trận đấu trở nên cực kỳ kịch tính và hấp dẫn", AFC nhận định.

Báo Ả Rập tin tưởng đội nhà thắng U23 Việt Nam

Trước thềm tứ kết, trang Arriyadiyah.com đã đưa các thống kê chỉ ra trong 4 lần tham dự trước đây, U23 Ả Rập Xê Út đã trải qua 21 trận đấu, giành 10 trận thắng, 6 trận hòa, 5 trận thua, họ hai lần giành ngôi Á quân vào các năm 2013 và 2020. Tờ báo này nêu lên sự xuất sắc của hàng thủ khi ca ngợi Ả Rập Xê Út là đội duy nhất giữ sạch lưới sau vòng bảng và có hàng công mạnh thứ hai sau U23 Uzbekistan.

Trang Arryadiyah tin rằng những con số ấn tượng kể trên cùng màn trình diễn thuyết phục của U23 Ả Rập Xê Út ở vòng bảng là cơ sở để đặt niềm tin vào chiến thắng cho đội nhà trước U23 Việt Nam.

Ngoài ra, tờ Alyaum tiết lộ Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã thông báo cho các câu lạc bộ đang thi đấu ở giải VĐQG tạm hoãn vòng đấu thứ 29, theo lịch sẽ diễn ra ngày 18/6 nhưng dời lại sang ngày 23/6. Nguyên nhân được lý giải là để dự phòng trường hợp U23 Ả Rập Xê Út lọt vào trận chung kết diễn ra ngày 19/6 tại Uzbekistan.

Tờ báo này viết: "U23 Ả Rập Xê Út đã vượt qua vòng bảng với ngôi vị dẫn đầu, bằng điểm U23 Nhật Bản nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ả Rập Xê Út thi đấu 3 trận, thắng 2, hòa 1, ghi tổng cộng 7 bàn và giữ sạch lưới.

AFC kỳ vọng U23 Việt Nam tiếp tục tạo "địa chấn". Ảnh: Tổ quốc

Ả Rập Xê Út là một tập thể bao gồm các cầu thủ xuất sắc đang thi đấu ở các câu lạc bộ tốt nhất giải trong nước và dưới sự dẫn dắt của HLV Saad Al-Shehri. Họ sẽ gặp U23 Việt Nam vào Chủ nhật (12/6) ở tứ kết, và trong trường hợp thắng, họ sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Iraq ở trận Bán kết vào thứ Tư tuần sau (15/6). Cuộc hành trình của Ả Rập sẽ tiếp tục nếu chiến thắng và lọt vào trận chung kết ngày 19/6".

Còn theo nguồn tin của tờ Alyaum, vòng đấu cuối giải VĐQG Ả Rập Xê Út được cho sẽ dời sang hẳn ngày 27/6 thay vì chỉ rời tới 23/6. Những tiết lộ của tờ báo này cho thấy LĐBĐ Ả Rập Xê Út đã sẵn sàng về kịch bản lọt vào chung kết giải U23 châu Á 2022, thậm chí là vô địch. Việc hoãn lịch đấu giải trong nước là động thái chờ các trụ cột ở đội U23 Ả Rập Xê Út trở về sau chung kết, ăn mừng rồi mới trở lại CLB thi đấu.

Song An