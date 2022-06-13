Lí do thủ môn Văn Chuẩn bị 'trọng tài đuổi' dẫn đến U23 Việt Nam có cái kết đắng

Tin tức giải trí 13/06/2022 08:25

Trong tình huống Văn Chuẩn phạm lỗi, trọng tài đã không chờ đến khi xem lại màn hình VAR mà trực tiếp rút thẻ đỏ cho thủ môn này.

Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, phút 78 trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Saudi Arabia vào khuya 12/6, trọng tài Yusuke Akari đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Quan Văn Chuẩn. Trọng tài người Nhật Bản không cần chờ VAR mà trực tiếp rút từ túi quần ra tấm thẻ đỏ.

"Nhiều cầu thủ nghĩ cứ đạp trúng bóng rồi sau đó trúng chân đối phương là tranh chấp không có lỗi. Nhưng nó gây nguy hiểm cho cầu thủ đội bạn tùy mức độ và hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ trực tiếp. Trong hình huống này, Văn Chuẩn còn ngăn một cơ hội ghi bàn rõ rệt", trọng tài này nói với Zing.

Lí do thủ môn Văn Chuẩn bị 'trọng tài đuổi' dẫn đến U23 Việt Nam có cái kết đắng - Ảnh 1

Thủ môn của U23 Việt Nam phạm lỗi bên ngoài vòng cấm trong một nỗ lực ngăn cản cầu thủ Saudi Arabia có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Theo nhận định của một trọng tài V.League, Văn Chuẩn phạm lỗi nghiêm trọng khi cản bóng với Feras Tariq. Chân trái của thủ môn này đã chạm bóng nhưng chân phải của Văn Chuẩn đá trúng chân tiền đạo đối phương. Feras lăn lộn đau đớn sau tình huống này.

Cùng góc nhìn trên báo Tiền phong chia sẻ sau khi VAR vào cuộc và ban tổ chức phát lại nhiều góc máy khác nhau, người xem có thể nhận thấy Văn Chuẩn đã phạm lỗi với Firas. Trong tình huống băng ra phá bóng, Văn Chuẩn đá trượt bóng và chân anh theo đà đá thẳng vào chân Firas đang nhảy lên. Sau đó, bóng đập vào chân còn lại của Văn Chuẩn (sát mặt đất) và văng ra xa, tạo ra cảm giác giống như thủ môn này phá bóng thành công.

Vì vậy, xét một cách khách quan, trọng tài Yusuke Araki và tổ VAR đã đúng khi rút thẻ đỏ với Văn Chuẩn, bởi lẽ thủ môn này đã phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi của đối thủ. Sau trận đấu, HLV U23 Việt Nam - Gong Oh-kyun cũng thừa nhận trọng tài đã quyết định chính xác trong tình huống này.

Lí do thủ môn Văn Chuẩn bị 'trọng tài đuổi' dẫn đến U23 Việt Nam có cái kết đắng - Ảnh 2
HLV U23 Việt Nam - Gong Oh-kyun cũng thừa nhận trọng tài đã quyết định chính xác. Ảnh: Báo giao thông

Có thể nói, trong tình huống này, Feras đối diện với thủ môn Văn Chuẩn. Thủ môn U23 Việt Nam phải bỏ khung thành để lao ra khoảng hơn 35 m. Khó trách Văn Chuẩn trong tình huống này khi U23 Việt Nam đang bị dẫn 2-0. Hàng thủ của đội bóng áo đỏ buộc phải dâng cao hỗ trợ tấn công.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải xuống làm thủ môn bất đắc dĩ. U23 Việt Nam đã sử dụng hết 5 sự thay đổi người nên HLV Gong Oh-kyun không thể đưa thủ môn Đặng Tuấn Hưng vào sân thay thế. Mạnh Dũng phải mặc áo xanh lá cây không có số mới được thi đấu.

U23 Saudi Arabia tận dụng cơ hội này để lao lên tìm thêm bàn thắng. Họ có hai lần đe dọa khung thành thủ môn Mạnh Dũng nhưng không thành công. U23 Việt Nam may mắn không thua thêm bàn nào nữa và chấp nhận thua 0-2 ở tứ kết.

Hai bàn thắng của U23 Saudi Arabia được ghi do công của Moteb Al Harbi ở phút 41 và Feras Al Buraikan ở phút 65. Việt Nam dừng chân lại ở tứ kết U23 châu Á 2022. Saudi Arabia sẽ gặp U23 Australia ở trận bán kết.

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Từ khóa:   U23 Việt Nam Tứ kết U23 Châu Á U23 Saudi Arabia

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