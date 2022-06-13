HLV U23 Việt Nam: 'Tôi xin lỗi đã không có màn trình diễn tốt hơn'

Việt Nam đã chính thức bị loại sau trận đấu tứ kết gặp đội U23 Saudi Arabia vừa qua. Sau trận đấu, HLV Gong Oh-kyun bày tỏ lời xin lỗi vì đã không có màn trình diễn tốt hơn.

Chia sẻ trên Trí thức trực tuyến, Ông Gong Oh-kyun muốn các học trò quên đi thất bại 0-2 trước U23 Saudi Arabia. "Tôi hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu này." HLV Gong cho rằng: "Khi U23 Saudi Arabia thắng 2-0, tôi nói cầu thủ đừng từ bỏ, hãy cố gắng. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì đã không có màn trình diễn tốt hơn.

Ông Gong chia sẻ tại buổi họp báo: "Trước tiên, tôi chúc mừng U23 Saudi Arabia đã vào bán kết. Tôi vừa trải qua 17 ngày chuẩn bị cho giải đấu này cùng đội U23 Việt Nam. Đây là giải đầu tiên của tôi và tôi thấy cảm kích học trò của mình rất nhiều", U23 Việt Nam đã chuẩn bị kế hoạch cho một trận đấu trước một đội mạnh. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ, cầu thủ đã thi đấu để chứng tỏ khả năng của họ. Họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa". - Ông Gong chia sẻ HLV Gong Oh-kyun bày tỏ lời xin lỗi vì đã không có màn trình diễn tốt hơn. Ảnh: Thethao247 HLV người Hàn đánh giá về việc Văn Chuẩn bị đuổi: "Tôi nghĩ thẻ đỏ là công bằng. Lúc đó, tôi chỉ lo cầu thủ từ bỏ nhưng họ đã không làm như thế. Mạnh Dũng chưa từng tập làm thủ môn nhưng đã thể hiện tốt ở vai trò mới. Thực sự, tôi phải cảm ơn bạn ấy".

Hai bàn thắng của U23 Saudi Arabia được ghi do công của Moteb Al Harbi ở phút 41 và Feras Al Buraikan ở phút 65. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 78 khi thủ môn Quan Văn Chuẩn của U23 Việt Nam lãnh thẻ đỏ. Điều đó buộc Nhâm Mạnh Dũng phải xuống làm thủ môn bất đắc dĩ vì U23 Việt Nam đã hết quyền thay người. Họ không đủ quân số và khả năng tìm bàn gỡ nên chấp nhận thua 0-2. Thẻ đỏ của Văn Chuẩn là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam bại trận. Ảnh: Tri thức trực tuyến. Thẻ đỏ của Văn Chuẩn là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam bại trận. Chia sẻ trên Báo giao thông về tình huống nhận thẻ đỏ của Văn Chuẩn, ông Gong cho rằng đó là quyết định chính xác của trọng tài và ông mừng khi học trò không bỏ cuộc. Cập nhật thêm trên báo Nông nghiệp, vòng bán kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra ngày 15/6. U23 Saudi Arabia sẽ gặp Australia còn chủ nhà U23 Uzbekistan gặp Nhật Bản. U23 Việt Nam, dù không có được tấm vé đi tiếp nhưng hành trình tại giải đấu này của các binh đoàn Sao vàng thực sự gây ấn tượng mạnh với khán giả châu lục.

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