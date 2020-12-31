Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nghi án con trai sát hại mẹ dã man. Tại hiện trường, người dân phát hiện thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Ngày 31/12, trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng đau lòng gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn An Hà 1 (xã Nghĩa Trung) qua nhà bà B.T.T.T (57 tuổi) thấy trong nhà có nhiều vết máu nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức xuống hiện trường, phát hiện bà T. bị sát hại dã man, cơ thể không còn nguyên vẹn. Qua điều tra, Công an huyện Tư Nghĩa đã xác định nghi phạm là T.N.V. (33 tuổi, con ruột nạn nhân).

Cơ quan công an bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ ruột - Ảnh: Người Lao Động

Theo người dân thôn An Hà 1 (xã Nghĩa Trung), vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét và kêu cứu phát ra từ nhà bà T. Đến sáng hôm sau thì phát hiện án mạng kinh hoàng.

Chính quyền địa phương cho biết, V. từng điều trị tâm thần tập trung, sau đó về địa phương sinh sống và tiếp tục uống thuốc điều trị. Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, V. còn có biểu hiện ngáo đá. Hiện vụ việc con sát hại mẹ vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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