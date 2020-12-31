Bé gái 11 tuổi kể với mẹ chuyện 'quan hệ' với nhiều người: Công an mời 6 thanh thiếu niên lên làm việc

Liên quan đến nghi án bé gái 11 tuổi bị nhiều thanh thiếu niên hiếp dâm, Công an xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau đã triệu tập 6 người lên trụ sở làm việc.
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Thanh Niên đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ bé gái 11 tuổi nghi bị nhiều thanh thiếu niên hiếp dâm.
Ngày 22/12 vừa qua, bà L. (ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau) đến cơ quan chức năng trình báo về việc con gái mình là bé M. (11 tuổi) đi cùng với một nhóm thanh niên và đã 2 ngày không về nhà.
Theo người mẹ, bé M. đang giúp việc tại quán cà phê N.T. ở xã Khánh Tiến. Thời gian gần đây, thấy con mình có biểu hiện bất thường, bà gặng hỏi thì bé cho biết mình có quan hệ tình dục với một số thanh niên ở địa phương.
Nhận tin báo, Công an xã Khánh Tiến đã báo cáo sự việc lên Công an huyện U Minh, đồng thời mời 6 thanh thiếu niên có liên quan lên trụ sở làm việc.
Các đối tượng gồm: H.K.D (16 tuổi); T.N.L (20 tuổi); Đ.V.K (16 tuổi, cả 3 đều ngụ ấp 7, xã Khánh Tiến); T.N.N (18 tuổi, ngụ ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau); N.P.T (28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Hòa) và D.Q.H (17 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Tiến).
Nghi án nhóm thanh niên hiếp dâm bé gái 11 tuổi đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.