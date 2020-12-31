Theo người thân, trước khi bị nghi nhảy cầu tự tử, chị N. đã nhắn tin cho chồng. Hiện tung tích nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn đang tìm kiếm tung tích chị Đỗ Thị Hồng N. (SN 1991, trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) và con trai 1 tuổi, nghi nhảy cầu tự tử vào đêm 27/12 vừa qua.

Cụ thể, vào tối 27/12, chị N. mang theo con nhỏ rời khỏi nhà, Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện xe máy của chị N. dựng trên cầu Bến Thủy 1 (nối Nghệ An với Hà Tĩnh).

Nghi chị N. ôm con nhảy sông, gia đình và lực lượng chức năng đã thuê thuyền để tìm kiếm. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ tung tích các nạn nhân.

Anh Đ. ôm con trai lớn khóc nghẹn bên bờ sông Lam - Ảnh: Vietnamnet

Anh Lê Anh Đ. (SN 1982, chồng chị N.) cho biết sau khi nhận được tin, anh Đ. đang làm việc tại TP.HCM lập tức bắt chuyến bay sớm nhất về quê.

Sau khi sinh đứa con thứ 2 bị não úng thủy, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Anh Đ. phải vào TP.HCM làm việc. Đêm 27/12, chị N. có nhắn tin cho chồng, song anh Đ. chưa kịp đọc thì tin nhắn đã bị thu hồi lại. Anh Đ. cho rằng vợ bị trầm cảm sau sinh, cộng với việc con trai ốm đau, bệnh tật khiến chị nghĩ quẩn.

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