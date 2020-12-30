Đi mát xa, thanh niên 20 tuổi hiếp dâm nữ lao công U50, hành động sau đó của hắn ta càng gây phẫn nộ hơn nữa

Thế giới 30/12/2020 15:40

Thấy nữ lao công U50 đang dọn dẹp trong spa mát xa, thanh niên 20 tuổi nổi thú tính hiếp dâm người phụ nữ khiến ai nấy phẫn nộ.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về một vụ án hiếp dâm ở Tây An, Hồ Bắc (Trung Quốc) khiến nhiều người bức xúc. 

Khoảng 2 giờ sáng ngày 14/7 năm nay, nam thanh niên tên Zhang Yi (20 tuổi) đến một spa trên địa bàn đến mát xa chân. Sau khi chi 279 nhân dân tệ (khoảng 985 ngàn đồng) để làm dịch vụ, Zhang Yi đề nghị trả thêm tiền để được ngủ lại spa qua đêm. 

Sau khi ông chủ rời đi, Zhang Yi phát hiện một phụ nữ lớn tuổi đang dọn vệ sinh. Thú tính nổi lên, nam thanh niên tấn công tình dục người này, thậm chí còn dùng điện thoại để chụp ảnh lại. 

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Nam thanh niên 20 tuổi hiếp dâm nữ lao công U50 - Ảnh minh họa: Internet

Nhân lúc Zhang Yi không để ý, nữ lao công chạy sang một phòng khác gọi điện cho ông chủ báo tin. Người chủ spa lập tức kéo người đến bắt giữ Zhang Yi. Nhóm người bắt thanh niên phải bồi thường tiền. Khi Zhang Yi nói mình không có tiền, ông chủ spa cùng bạn bè lao vào đánh đấm anh ta không thương tiếc. 

Trong lúc quẫn trí, Zhang Yi đã nhảy khỏi cửa sổ tầng 2 để thoát thân. Kết quả, anh ta bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện cảnh sát đã tiến hành bắt giữ ông chủ spa cùng đồng bọn về tội cố ý gây thương tích và giam giữ người trái pháp luật. Về phần Zhang Yi, hiện anh ta vẫn chưa thể chịu trách nhiệm trước pháp luật vì bị nứt hộp sọ và gãy xương sườn. 

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