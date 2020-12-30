Phát hiện gã biến thái trong phòng tắm, cô gái hốt hoảng tri hô nhưng thứ tìm thấy ở nhà hắn ta mới thực sự gây sốc

Phát hiện gã biến thái trong phòng tắm nhà mình, cô gái lập tức báo cảnh sát. Thế nhưng thứ mà lực lượng chức năng tìm thấy ở nhà hắn ta mới thực sự gây sốc.

Mới đây, trang Sina đưa tin về một trường hợp trộm cắp hy hữu xảy ra ở trấn Tiên Nham, huyện Ngọc Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) khiến dư luận địa phương xôn xao.

Cụ thể, cô gái tên Xiao Li vừa bước vào phòng tắm nhà mình thì hốt hoảng khi thấy một gã đàn ông ở đó. Quá hoảng sợ, Xiao Li lập tức hét lớn liền bị gã biến thái bịt miệng, van xin cô giữ im lặng. Lúc này, Xiao Li mới nhận ra đây là gã đàn ông họ Xu ở gần nhà mình.

Sau khi gã Xu bỏ đi, Xiao Li lập tức bấm 110 gọi cảnh sát. Nhận tin báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường điều tra. Xiao Li trình báo với lực lượng chức năng rằng đã phát hiện tên Xu đang đứng trong bồn tắm nhà mình, còn mục đích của hắn ta thì cô không rõ.

Sau nhiều ngày truy tìm, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được Xu khi hắn đang lẩn trốn ở một nhà người quen. Tên này khai lẻn vào nhà các phụ nữ trong trấn để trộm đồ lót.

"Tôi ăn cắp đồ lót của phụ nữ để mặc đi ngủ", tên Xu khai nhận khiến ai nấy bàng hoàng.

Gã đàn ông lẻn vào nhà các phụ nữ trong trấn để mặc đồ lót - Ảnh: Sina

'Tôi cảm thấy thỏa mãn khi được mặc đồ lót phụ nữ đi ngủ', gã biến thái khai nhận - Ảnh: Sina

Gã đàn ông cho biết khoảng mấy năm trở lại đây, hắn bỗng có sở thích mặc đồ lót phụ nữ đi ngủ. Không chịu nổi sở thích biến thái của chồng, vợ hắn đã đâm đơn ly hôn. Sau khi sống một mình, Xu càng được "thỏa mãn đam mê" chẳng còn kiêng nể gì. Nhiều phụ nữ trong làng bị mất đồ lót nhưng không dám nói ra vì ngại ngùng.

Ngày hôm đó, tên Xu vừa lẻn vào nhà Xiao Li thì nghe thấy tiếng bước chân của cô. Không còn cách nào trốn thoát, hắn van xịn cô tha cho mình. "Tôi không hề ăn trộm thứ gì khác. Tôi chỉ thích đồ lót của phụ nữ thôi. Tôi cũng không biết tại sao, tôi thấy rất thoải mái khi được mặc đồ lót phụ nữ", Xu phân trần.

Hiện gã đàn ông biến thái đã bị cảnh sát bắt giữ để xử lý theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-ga-bien-thai-trong-phong-tam-co-gai-hot-hoang-tri-ho-nhung-thu-tim-thay-o-nha-han-ta-moi-thuc-su-gay-soc-391798.html