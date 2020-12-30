Xôn xao clip cặp đôi mặc đồng phục thản nhiên 'nhún nhảy' giữa công viên ở Hà Nội

Cặp đôi mặc đồng phục học sinh hành động phản cảm giữa thanh thiên bạch nhật khiến ai nấy không tin nổi.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của đôi nam nữ giữa thanh thiên bạch nhật. Sự việc được cho là xảy ra tại công viên Tuổi Trẻ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo hình ảnh trong clip, sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh thản nhiên ngồi lên ghế đá làm chuyện phản cảm. Dường như để tránh người quen bắt gặp, bạn nữ đã trùm mũ và đeo khẩu trang che kín khuôn mặt. Hành động phản cảm của cặp đôi đã bị một người quay lại và tung lên mạng xã hội.

Đôi nam nữ mặc đồng phục hành động phản cảm khiến ai nấy bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đang được dân mạng chia sẻ và bình luận không ngớt - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận thể hiện sự bức xúc: "Nhìn mặc đồng phục chứng tỏ tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy"; "Nhìn mà xấu hổ giùm"; "Bố mẹ tụi nhỏ mà thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ gì đây"; "Mấy bạn trẻ giờ táo bạo dữ vậy hả"; "Không tin nổi luôn trời!"...

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