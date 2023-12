Bất chấp nguy hiểm bám càng máy bay để đến Anh, hai người đàn ông gặp cái kết bi thảm 'một mất một còn'

Tờ Daily Star đưa tin, Themba Cabeka (30 tuổi) vừa kể lại câu chuyện đầy nguy hiểm của mình về chuyến nhập cư trái phép từ Nam Phi tới sân bay Heathrow của London vào ngày 18/7/2015. Theo đó, Themba và người bạn thân - Carlito Vale đã lén bám càng máy bay khi nó sắp cất cánh. Cả hai trải trải qua 11 tiếng khó khăn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, không may mắn như bạn mình, Carlito đã chết vì rơi khỏi máy bay từ độ cao 5000 mét trước khi hạ cánh 1 phút. Người ta tìm thấy thi thể nạn nhân cách Heathrow sáu dặm.

Bạn thân tử vong, bản thân Themba cũng bị hôn mê 6 tháng và vẫn phải sử dụng nạng do bị ngã khi máy bay đáp xuống. Nhưng anh cho biết mình không hề hối hận: “Tôi biết nó nguy hiểm như thế nào nhưng tôi phải nắm lấy cơ hội. Tôi không quan tâm đến việc mình sống hay chết. Tôi phải rời Châu Phi để tồn tại”.

Sau khi tìm được vị trí đứng thích hợp, cả hai nép thật sát vào trong và dùng dây cáp điện buộc chặt mình vào càng máy bay - điều mà đến nay các chuyên gia hàng không vẫn tin rằng khả năng thành công để giữ họ sống sót là rất thấp. “Khi máy bay cất cánh, tôi có thể nhìn thấy mặt đất, tôi có thể nhìn thấy ô tô, tôi có thể nhìn thấy những con người nhỏ bé” - Themba kể. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, anh bị bất tỉnh do thiếu oxy và nhiệt độ quá lạnh (-60 độ). Điều cuối cùng Themba có thể nghe thấy là câu nói của Carlito: “Ừ, chúng ta thành công rồi”.

Nhà sản xuất Rich Bentley và nhân vật chính trong câu chuyện

Được biết, đã có rất nhiều người tìm cách nhập cư trái phép trên toàn thế giới nhưng chỉ có Themba là người lựa chọn cách thức nguy hiểm này và vẫn còn sống sót. Dù sao thì việc trốn trên thiết bị hạ cánh của máy bay đúng là một điều không tưởng.

Hiện tại, Themba đã xin được phép tị nạn tại Anh và đổi tên thành Justin. Câu chuyện khó tin trên đã được nhà sản xuất Rich Bentley của kênh 4 Channel chuyển thể thành bộ phim tài liệu “The Man Who Fell From The Sky” sẽ được phát sóng trong thời gian tới.