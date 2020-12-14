Sau khi máy bay hạ cánh tại Mỹ, thi hài của cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa đến nhà quàn và sau 1 ngày nữa, ca sĩ Phương Loan mới được nhận linh cữu.

Vào lúc 11 giờ đêm ngày 13/12 giờ Việt Nam (tương đương 8 giờ sáng tại Los Angeles), máy bay đưa thi hài nghệ sĩ Chí Tài sang Mỹ đã hạ cánh. Khoảnh khắc linh cữu được nhân viên đưa xuống từ máy bay khiến công chúng không khỏi xúc động.

Máy bay đưa thi hài cố NS Chí Tài sang Mỹ đã hạ cánh - Ảnh: Internet

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhà quàn Peek Family sẽ tiếp nhận thi hài cố nghệ sĩ và đưa về quận Cam, California để bảo quản cho đến ngày tổ chức thánh lễ và thăm viếng.

Được biết, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ca sĩ Phương Loan không được trực tiếp nhận linh cữu chồng. Theo đó, nhân viên nhà quàn sẽ đứng ra hoàn tất thủ tục và đưa thi hài về nơi tổ chức tang lễ.

Sáng 14/12 theo giờ Việt Nam (tương đương với trưa ngày 13/12 ở Mỹ), ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đại diện gia đình để chia sẻ những thông tin mới nhất về tang lễ. Trên trang Facebook cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều cho biết: “Theo lời chị Phương Loan thì thứ ba này (14/12) chị và gia đình mới có thể đến nhà quàn để gặp mặt anh Tài và vì bên Cali hiện đang có lệnh lockdown (lệnh đóng cửa) nên họ chỉ được phép cho 2 người vào bên trong nên chỉ có chị Phương Loan và anh Chí Thiện, anh của anh Chí Tài sẽ có mặt ngày hôm đó”.

Bài đăng của ca sĩ Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Theo lời chia sẻ của Trizzie Phương Trinh, trưa ngày 14/12 (theo giờ Mỹ), vợ và anh trai nghệ sĩ Chí Tài mới được đến nhà quàn để nhìn mặt cố nghệ sĩ lần cuối.

NS Hoài Linh có chia sẻ đầu tiên sau khi linh cữu của NS Chí Tài hạ cánh an toàn ở Mỹ Chỉ ít phút sau khi máy bay đưa thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài hạ cánh tại Mỹ, NS Hoài Linh đã có chia sẻ dài trên MXH.

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