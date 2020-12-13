Vợ cũ Bằng Kiều quặn đau khi nhận tin nhắn của vợ NS Chí Tài sáng nay: 'Anh Tài đang bay về với bé Heo'

Hậu trường 13/12/2020 14:59

Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Trizzie Phương Trinh về ca sĩ Phương Loan - vợ nghệ sĩ Chí Tài khiến mọi người vô cùng xúc động.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về ca sĩ Phương Loan. Vợ cũ Bằng Kiều đã bật khóc khi nhận được dòng tin nhắn của vợ nghệ sĩ Chí Tài gửi vào sáng nay.

Trizzie Phương Trinh viết: "Sáng nay nhận được tin nhắn từ chị Phương Loan với dòng chữ “anh Tài đang bay về với bé Heo” với cái hình máy bay đang bay trên trời mà lòng mình quặn đau và cảm giác như trái tim vỡ vụn ra từng mảnh. Lúc đó chỉ ước gì có thể đứng trước mặt chị để ôm chị thật chặt vào lòng và khóc với chị. Muốn viết cho chị vài dòng nhưng từ sáng đến giờ hễ cứ vừa gõ vào bàn phím là nước mắt lại rơi".

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Tin nhắn ca sĩ Phương Loan gửi vợ Bằng Kiều - Ảnh: FB

Vợ cũ Bằng Kiều cũng kể lại những kỷ niệm đáng nhớ suốt hơn 30 năm quen biết và chơi thân với vợ chồng nghệ sĩ Chí Tài - Phương Loan.

Cô gửi lời động viên đàn chị trước nỗi đau quá lớn: "Chị Loan ơi, em biết giờ này chị đang đau đớn lắm, em ước gì có thể san sẻ nỗi đau đó với chị. Không có lời an ủi nào trong lúc này có thể xoa dịu được nỗi buồn mất đi một người bạn đời mấy chục năm. Em chỉ biết cầu xin Bề Trên cho chị thật nhiều sức mạnh để chị có thể vượt qua thời gian khủng khiếp này. Như em có nhắn cho chị sáng nay, bất cứ lúc nào, dù đó là sáng sớm hay tối khuya, chị cần bất cứ điều gì thì xin cho em cơ hội để đến với chị nhé. 8:30 sáng mai là anh Tài về đến Mỹ rồi chị nhớ diện xinh đẹp để đi đón ảnh nhé. Thương Bé Heo lắm Bé Heo ơi".

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Danh hài Chí Tài và ca sĩ Phương Loan đã có hơn 30 năm hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: FB

Sau lễ viếng, hiện thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài đang trên chuyến bay về Mỹ. Được biết, máy bay đã khởi hành vào 23 giờ ngày 12/12, dự kiến hạ cánh lúc 8 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 13/12.

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