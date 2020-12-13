Ngọc Lan nghẹn ngào tiết lộ lý do mặc nguyên bộ đồ màu hồng đến viếng NS Chí Tài

Xuất hiện với trang phục không phù hợp tại lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Ngọc Lan lên tiếng giải thích gây xúc động.
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Ngày 9/12, làng giải trí Việt chấn động với thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời ở tuổi 62. Ngày 12/12, lễ viếng của cố danh hài đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Rất đông nghệ sĩ, người hâm mộ đã có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối trước khi thi hài được đưa sang Mỹ an táng.
Dù bận rộn, nhưng nhiều nghệ sĩ đã tranh thủ thời gian đến đưa tiễn người đồng nghiệp đáng kính. Trong đó đáng chú ý là diễn viên Ngọc Lan. Trong khi hầu hết mọi người đều chọn trang phục đen trắng, thì nữ diễn viên "Luật trời" lại xuất hiện với set đồ hồng không phù hợp với hoàn cảnh.
Mặc bộ trang phục kém chỉn chu, Ngọc Lan đã lên tiếng giải thích. Theo chia sẻ, cô đã phải xin rút tên khỏi một chương trình ở Hà Nội và đặt chuyến bay sớm hơn vài tiếng để kịp tiễn biệt đàn anh. Sau khi đáp chuyến bay, Ngọc Lan lập tức đến nhà tang lễ vì sợ không kịp.
Ngọc Lan chia sẻ: "Anh ơi, em ở Hà Nội 1 tuần nay rồi. Hà Nội mùa Giáng sinh đẹp lắm nên em mang toàn đồ đẹp. Hôm nay bay về với anh mà không có nổi cái áo đen hoặc trắng để mặc cho đúng lễ nghĩa với anh, anh đừng giận em nha".
Cuối cùng, Ngọc Lan cũng kịp đến viếng nghệ sĩ Chí Tài lần cuối. Nữ diễn viên đã mượn tạm chiếc áo khoác đen của bạn để trông chỉn chu hơn.