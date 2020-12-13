Ngọc Lan nghẹn ngào tiết lộ lý do mặc nguyên bộ đồ màu hồng đến viếng NS Chí Tài

Ngày 9/12, làng giải trí Việt chấn động với thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời ở tuổi 62. Ngày 12/12, lễ viếng của cố danh hài đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Rất đông nghệ sĩ, người hâm mộ đã có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối trước khi thi hài được đưa sang Mỹ an táng.

Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: FB

Dù bận rộn, nhưng nhiều nghệ sĩ đã tranh thủ thời gian đến đưa tiễn người đồng nghiệp đáng kính. Trong đó đáng chú ý là diễn viên Ngọc Lan. Trong khi hầu hết mọi người đều chọn trang phục đen trắng, thì nữ diễn viên "Luật trời" lại xuất hiện với set đồ hồng không phù hợp với hoàn cảnh.