Ngọc Lan nghẹn ngào tiết lộ lý do mặc nguyên bộ đồ màu hồng đến viếng NS Chí Tài

Hậu trường 13/12/2020 13:47

Xuất hiện với trang phục không phù hợp tại lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Ngọc Lan lên tiếng giải thích gây xúc động.

Ngày 9/12, làng giải trí Việt chấn động với thông tin nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời ở tuổi 62. Ngày 12/12, lễ viếng của cố danh hài đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Rất đông nghệ sĩ, người hâm mộ đã có mặt tại nhà tang lễ từ sớm để tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối trước khi thi hài được đưa sang Mỹ an táng.

nghe si chi tai
Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: FB

Dù bận rộn, nhưng nhiều nghệ sĩ đã tranh thủ thời gian đến đưa tiễn người đồng nghiệp đáng kính. Trong đó đáng chú ý là diễn viên Ngọc Lan. Trong khi hầu hết mọi người đều chọn trang phục đen trắng, thì nữ diễn viên "Luật trời" lại xuất hiện với set đồ hồng không phù hợp với hoàn cảnh.

nghe si chi tai 1
Ngọc Lan gây chú ý với trang phục hồng tại lễ viếng - Ảnh: Internet
nghe si chi tai 2
Theo chia sẻ, nữ diễn viên vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội và không kịp về nhà thay quần áo - Ảnh: Internet

Mặc bộ trang phục kém chỉn chu, Ngọc Lan đã lên tiếng giải thích. Theo chia sẻ, cô đã phải xin rút tên khỏi một chương trình ở Hà Nội và đặt chuyến bay sớm hơn vài tiếng để kịp tiễn biệt đàn anh. Sau khi đáp chuyến bay, Ngọc Lan lập tức đến nhà tang lễ vì sợ không kịp.

Ngọc Lan chia sẻ: "Anh ơi, em ở Hà Nội 1 tuần nay rồi. Hà Nội mùa Giáng sinh đẹp lắm nên em mang toàn đồ đẹp. Hôm nay bay về với anh mà không có nổi cái áo đen hoặc trắng để mặc cho đúng lễ nghĩa với anh, anh đừng giận em nha".

nghe si chi tai 3
Nữ diễn viên mượn áo khoác đen của một người quen ngay tại tang lễ - Ảnh: Internet
nghe si chi tai 4
Mọi người thông cảm cho nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Cuối cùng, Ngọc Lan cũng kịp đến viếng nghệ sĩ Chí Tài lần cuối. Nữ diễn viên đã mượn tạm chiếc áo khoác đen của bạn để trông chỉn chu hơn.

Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé

Vợ chồng Mạc Văn Khoa khoe con gái đã ra khỏi lồng kính, lần đầu lộ ảnh cận mặt em bé

Sau nhiều ngày nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt, con gái Mạc Văn Khoa cũng được xuất viện về nhà trong niềm hạnh phúc của ba mẹ, ông bà.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Chí Tài qua đời đám tang Chí Tài Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 41 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026