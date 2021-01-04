Cặp đôi quyết định nhận nuôi một bé trai Trung Quốc đáng yêu, 17 năm sau họ mới biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng

Đôi vợ chồng quyết định nhận nuôi một cậu bé Trung Quốc đáng yêu. Nhưng đến khi làm hồ sơ đại học cho con, tức 17 năm sau, họ mới biết con trai là người Hàn Quốc.
- Sau 17 năm được nhận nuôi ở Mỹ, cuộc sống hiện tại của bé gái Việt mất 2 chân sau vụ nổ thương tâm khiến ai cũng phải ngạc nhiên
- Nhận nuôi bé gái chồng đưa về, 3 năm sau vợ phát hiện sự thật đau lòng
Ngày 31/12 vừa qua, một phụ nữ đã chia sẻ trên kênh Reddit câu chuyện sai lầm tai hại nhưng hài hước của mình. Hai vợ chồng cô - đều là người da trắng - đã quyết định nhận một cậu bé Trung Quốc làm con nuôi. Cặp đôi đã “cưng nựng” đứa con bé bỏng và hứa với cha mẹ ruột của em rằng sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Người phụ nữ này cho biết: “Chúng tôi đảm bảo với họ rằng đứa bé sẽ được nhận những gì tốt đẹp nhất và đó là sự thật vì chúng tôi đã yêu bé ngay từ lần gặp đầu tiên”.
Vì quá thương con, hai vợ chồng cảm thấy có lỗi khi tách cậu bé ra khỏi nguồn gốc của mình. Họ đã quyết định kết nối đứa bé với nền văn hóa Trung Quốc thông qua cộng đồng những người Trung Quốc sống gần đó. Mối quan hệ thân thiết đến mức, có một cặp vợ chồng đã trở thành “cô và chú” của con trai họ. Hai vợ chồng cũng chọn Trung Quốc là điểm đến cho các kỳ nghỉ gia đình và để con trai học tiếng Quan Thoại - ngôn ngữ chính thức của quốc gia này.
Tuy nhiên, 17 năm sau, khi giúp con làm đơn đăng ký đại học, họ tình cờ xem lại giấy khai sinh của cậu và phát hiện ra một sự thật “động trời”. Hóa ra cha mẹ ruột của cậu có họ “Park” và “Kim” - tức người Hàn Quốc, chứ không phải Trung Quốc như mọi người đã nghĩ.
Đoạn video trên đã có hơn 2,8 triệu lượt xem kể từ khi đăng tải và nhận được hàng ngàn ý kiến từ cư dân mạng. Đa số bình luận đều rất sốc về sự việc này. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng những nỗ lực của cặp đôi là rất đáng khen mặc dù họ nhận sai quốc tịch và văn hóa của con trai.
"Hãy tưởng tượng đến cuộc trò chuyện trong bữa tiệc kiểu như 'vâng, tôi là người Hàn Quốc, nói tiếng Quan Thoại và tôi có cha mẹ là người da trắng'”, "Cậu bé đó chắc phải bối rối gấp đôi", “Chà, tiếng Quan Thoại là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới nên họ đã làm rất tốt” - trích dẫn một vài bình luận của cư dân mạng.