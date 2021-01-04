Cặp đôi quyết định nhận nuôi một bé trai Trung Quốc đáng yêu, 17 năm sau họ mới biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng

Thế giới 04/01/2021 13:57

Đôi vợ chồng quyết định nhận nuôi một cậu bé Trung Quốc đáng yêu. Nhưng đến khi làm hồ sơ đại học cho con, tức 17 năm sau, họ mới biết con trai là người Hàn Quốc.

Ngày 31/12 vừa qua, một phụ nữ đã chia sẻ trên kênh Reddit câu chuyện sai lầm tai hại nhưng hài hước của mình. Hai vợ chồng cô - đều là người da trắng - đã quyết định nhận một cậu bé Trung Quốc làm con nuôi. Cặp đôi đã “cưng nựng” đứa con bé bỏng và hứa với cha mẹ ruột của em rằng sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Người phụ nữ này cho biết: “Chúng tôi đảm bảo với họ rằng đứa bé sẽ được nhận những gì tốt đẹp nhất và đó là sự thật vì chúng tôi đã yêu bé ngay từ lần gặp đầu tiên”. 

cau be Trung Quoc 1
Hình ảnh từ video

Vì quá thương con, hai vợ chồng cảm thấy có lỗi khi tách cậu bé ra khỏi nguồn gốc của mình. Họ đã quyết định kết nối đứa bé với nền văn hóa Trung Quốc thông qua cộng đồng những người Trung Quốc sống gần đó. Mối quan hệ thân thiết đến mức, có một cặp vợ chồng đã trở thành “cô và chú” của con trai họ. Hai vợ chồng cũng chọn Trung Quốc là điểm đến cho các kỳ nghỉ gia đình và để con trai học tiếng Quan Thoại - ngôn ngữ chính thức của quốc gia này.

Tuy nhiên, 17 năm sau, khi giúp con làm đơn đăng ký đại học, họ tình cờ xem lại giấy khai sinh của cậu và phát hiện ra một sự thật “động trời”. Hóa ra cha mẹ ruột của cậu có họ “Park” và “Kim” - tức người Hàn Quốc, chứ không phải Trung Quốc như mọi người đã nghĩ.

cau be Trung Quoc 2
Sự thật bất ngờ về nguồn gốc của cậu bé

Đoạn video trên đã có hơn 2,8 triệu lượt xem kể từ khi đăng tải và nhận được hàng ngàn ý kiến từ cư dân mạng. Đa số bình luận đều rất sốc về sự việc này. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng những nỗ lực của cặp đôi là rất đáng khen mặc dù họ nhận sai quốc tịch và văn hóa của con trai.

"Hãy tưởng tượng đến cuộc trò chuyện trong bữa tiệc kiểu như 'vâng, tôi là người Hàn Quốc, nói tiếng Quan Thoại và tôi có cha mẹ là người da trắng'”, "Cậu bé đó chắc phải bối rối gấp đôi", “Chà, tiếng Quan Thoại là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới nên họ đã làm rất tốt” - trích dẫn một vài bình luận của cư dân mạng.

Chồng mang con riêng về tuyên bố: "Chấp nhận nuôi hoặc ly hôn" nhưng phải bàng hoàng vì kế hoạch "cao tay" của người vợ quê

Chồng mang con riêng về tuyên bố: "Chấp nhận nuôi hoặc ly hôn" nhưng phải bàng hoàng vì kế hoạch "cao tay" của người vợ quê

"Chồng em tỏ ra bình thản, tuyên bố rằng đây là con riêng của anh. Em không sinh được con trai, anh tự khắc làm được điều đó mà chẳng cần em", người vợ đau đớn kể.

Xem thêm
Từ khóa:   nhận con nuôi Trung Quốc chuyện hy hữu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích