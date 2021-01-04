Cặp đôi quyết định nhận nuôi một bé trai Trung Quốc đáng yêu, 17 năm sau họ mới biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng

Ngày 31/12 vừa qua, một phụ nữ đã chia sẻ trên kênh Reddit câu chuyện sai lầm tai hại nhưng hài hước của mình. Hai vợ chồng cô - đều là người da trắng - đã quyết định nhận một cậu bé Trung Quốc làm con nuôi. Cặp đôi đã “cưng nựng” đứa con bé bỏng và hứa với cha mẹ ruột của em rằng sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Người phụ nữ này cho biết: “Chúng tôi đảm bảo với họ rằng đứa bé sẽ được nhận những gì tốt đẹp nhất và đó là sự thật vì chúng tôi đã yêu bé ngay từ lần gặp đầu tiên”.

Hình ảnh từ video

Vì quá thương con, hai vợ chồng cảm thấy có lỗi khi tách cậu bé ra khỏi nguồn gốc của mình. Họ đã quyết định kết nối đứa bé với nền văn hóa Trung Quốc thông qua cộng đồng những người Trung Quốc sống gần đó. Mối quan hệ thân thiết đến mức, có một cặp vợ chồng đã trở thành “cô và chú” của con trai họ. Hai vợ chồng cũng chọn Trung Quốc là điểm đến cho các kỳ nghỉ gia đình và để con trai học tiếng Quan Thoại - ngôn ngữ chính thức của quốc gia này.