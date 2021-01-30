Trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19, TP.HCM đang chuẩn bị sẵn sàng cho các khu cách ly tập trung

TP.HCM đang triển khai các phương án ý tế sẵn sàng chiến đấu với đại dịch Covid-19 sắp tới.

Liên quan đến các ca bệnh tại Hải Dương và Quảng Ninh, đêm ngày 29/1, TP.HCM đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ca bệnh này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có 165 trường hợp mắc Covid-19 đã được công bố, trong đó 32 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 19,39%), 133 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 80,60%).

Theo đánh giá của cơ quan y tế, TP.HCM chưa phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng, chỉ có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vào. Trường hợp bệnh nhân mới phát hiện tại quận 11 cũng từ Hải Dương vào. Tại cuộc họp khẩn về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM vào ngày 30/1, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, ngoài việc mở rộng truy vết xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh thì những người đi từ vùng dịch như Quảng Ninh, Hải Dương cũng phải được lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, hiện các quận, huyện đã kích hoạt lại các khu cách ly tập trung, tuy nhiên, để đảm bảo công tác cách ly thì các quận, huyện cần phải tăng số giường cách ly tối thiểu lên 100 giường. Cũng tại cuộc họp, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu ngành y tế cần sẵn sàng các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống có thể xảy ra. Ông yêu cầu: "Về các khu cách ly, ngành nào đang quản lý khu cách ly hay được phân công nhiệm vụ gì thì chịu trách nhiệm bố trí lực lượng túc trực và các nguồn lực liên quan để sẵn sàng khi có lệnh điều động phục vụ theo quy định". Hiện tại, TP.HCM chưa phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng - Ảnh minh họa: Internet Theo thống kê, mỗi ngày TP.HCM có 5 chuyến bay với tổng cộng 750 - 800 khách từ sân bay Vân Đồn đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu trong đó chỉ có 50% người ở lại TP Hồ Chí Minh thì số lượng người cần cách ly trên địa bàn thời gian này có thể lên tới 3.000-5.000 người. Cơ quan chức năng yêu cầu ngành y tế sẵn sàng các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể cho các ngành, đơn vị, địa phương trong các hoạt động tùy theo tình hình dịch bệnh.

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